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H-Line 顯示器

55BDL3102H/96
  • 抓住觀眾目光 抓住觀眾目光 抓住觀眾目光
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    H-Line 顯示器

    55BDL3102H/96

    抓住觀眾目光

    高亮度特點，帶來不同以往的收視饗宴。新款 55 吋顯示器具備 2500 nits 超高亮度，打造優異的清晰度和能見度，即使周圍環境的燈光很亮也能維持相同效能。 查看所有優點

    H-Line 顯示器

    抓住觀眾目光

    高亮度特點，帶來不同以往的收視饗宴。新款 55 吋顯示器具備 2500 nits 超高亮度，打造優異的清晰度和能見度，即使周圍環境的燈光很亮也能維持相同效能。 查看所有優點

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    抓住觀眾目光

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      抓住觀眾目光

      體驗高亮度螢幕享受

      • 55 吋
      • 2500cd/m²
      • Full HD
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      將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。

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      隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

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      讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

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      2500 nit 亮度，適用於較高的環境光源

      在陽光直接照射處也能享受優異的視覺體驗，這都要歸功於 2500 nit 面板。高亮度可提供多元的新建置可能性，特別是在具有高環境亮度的地點，而且在有環境亮度問題的任何地點也能提供清晰畫質。

      全天候操作的最高精確性設計

      商務永不停歇，因此我們的告示板顯示器針對全天候的使用需求與最高精確性及嚴苛環境設計。此系列產品運用優質元件，以確保更高等級的品質保障，讓您無時無刻均能放心仰賴、盡情使用。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        54.6  吋
        螢幕對角尺寸 (公制)
        138.7  cm
        最佳解析度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        2500  cd/m²
        對比率 (一般)
        5000:1
        動態對比
        500,000:1
        長寬比
        16:9
        反應時間 (一般)
        6  ms
        點距
        0.63 x 0.63 公釐
        顯示器色彩
        16.7 M (8 位元)
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        面板解析度
        1920 x 1080p

      • 連線

        視訊輸入
        • 色差端子 (BNC) (x1)
        • 複合 (共用元件 Y)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • VGA (類比 D-Sub) (x1)
        視訊輸出
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        音訊輸入
        • 3.5 公釐插孔
        • 音訊左/右聲道 (RCA)
        音訊輸出
        • 3.5 公釐插孔
        • 外接喇叭接頭
        外部控制
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        • RJ45
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        其他連接
        • AC 輸出
        • OPS
        • USB 2.0 (x1)

      • 尺寸

        邊框寬度
        15.6 公釐
        設備寬度
        1243.2  mm
        設備高度
        714  mm
        設備深度
        137.9  mm
        設備寬度 (吋)
        48.9  吋
        機體高度 (吋)
        28.1  吋
        設備深度 (吋)
        5.43  吋
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐，M6
        產品重量
        32.2  kg
        產品重量 (磅)
        78.94  lb
        智慧型插入高度
        200  mm
        智慧型插入寬度
        100  mm
        智慧型插入掛架
        100 x 100 公釐，100 x 200 公釐

      • 便利

        擺放位置
        • 橫向
        • 縱向
        連線控制
        • RS232
        • HDMI (單一纜線)
        • LAN (RJ45)
        訊號迴路途徑
        • RS232
        • 紅外線迴路途徑
        節能功能
        智慧型電源模式
        遙控訊號
        可鎖定
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        容易安裝
        • 智慧型插入
        • 可提式把手
        其他便利功能
        可提式把手
        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        畫質效能
        進階色彩控制

      • 功率

        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        耗電量 (一般)
        300  W
        待機消耗功率
        <0.5W

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80 (操作)，5 - 95% (儲存)  %
        MTBF
        50,000  小時
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • RS232 纜線
        附配件
        • RS232 菊輪鍊纜線
        • 邊緣校準套件 (1) - 1 件
        • 邊緣校準套件 (2) - 2 件
        • Logo guide
        • 飛利浦標誌
        • 指旋螺絲 (8 件)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 波蘭文
        • 俄文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        • 葡萄牙文
        • 荷蘭文
        符合法規
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC A 級
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        保固
        3 年保固

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放圖片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放視訊
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • VOB
        • ISM
        • 資訊清單
        • MPD

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 1024 x 768，60Hz
        • 1280 x 1024，60Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1600 x 1200，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 1920 x 1200，60Hz
        • 640 x 480，60、67、72、75Hz
        • 720 x 400，70Hz
        • 800 x 600，60、72、75Hz
        視訊格式
        • 1080i，25、30Hz
        • 1080p，50、60Hz
        • 480i，30、60Hz
        • 480p，60Hz
        • 576i，25、50Hz
        • 576p，50Hz
        • 720p，50、60Hz

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • RS232 纜線

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