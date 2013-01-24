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將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，並將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。
在陽光直接照射處也能享受優異的視覺體驗，這都要歸功於 2500 nit 面板。高亮度可提供多元的新建置可能性，特別是在具有高環境亮度的地點，而且在有環境亮度問題的任何地點也能提供清晰畫質。
商務永不停歇，因此我們的告示板顯示器針對全天候的使用需求與最高精確性及嚴苛環境設計。此系列產品運用優質元件，以確保更高等級的品質保障，讓您無時無刻均能放心仰賴、盡情使用。
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