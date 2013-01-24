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P-Line 顯示器

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    P-Line 顯示器

    55BDL5055P/96

    創新顯示技術

    運用這款全年無休的 Android 驅動顯示器，展示企圖心。 查看所有優點

    P-Line 顯示器

    創新顯示技術

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        54.64  吋
        螢幕對角尺寸 (公制)
        138.8  cm
        面板解析度
        1920 x 1080p
        最佳解析度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        500  cd/m²
        對比率 (一般)
        1300:1
        動態對比
        500,000:1
        長寬比
        16:9
        反應時間 (一般)
        8  ms
        點距
        0.63 x 0.63 公釐
        顯示器色彩
        10.7 億種
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償防交錯
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果
        • 循序掃描

      • 連線

        視訊輸入
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (透過 DVI)
        視訊輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (透過 DVI-D)
        音訊輸入
        3.5 公釐插孔
        音訊輸出
        3.5 公釐插孔
        其他連接
        • mPCIe
        • Micro SD 記憶卡
        • micro USB
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
        • OPS
        • USB, type A
        • USB, type B
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 1440 x 900，60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1024 x 768，60Hz
        • 800 x 600，56、60、72、75Hz
        • 640 x 480，60、67、72、75Hz
        • 3840 X 2160，30Hz (拼接)
        視訊格式
        • 1080p，50、60Hz
        • 1080i，50、60Hz
        • 720p，50、60Hz
        • 576i，50Hz
        • 576p，50Hz
        • 480p，60Hz
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      • 尺寸

        設備寬度
        1228.6  mm
        設備高度
        699.4  mm
        設備深度
        56.8  mm
        設備寬度 (吋)
        48.4  吋
        機體高度 (吋)
        27.6  吋
        設備深度 (吋)
        2.3  吋
        邊框寬度
        6.5 公釐
        產品重量 (磅)
        55.6  lb
        產品重量
        25.2  kg
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐，M6

      • 便利

        擺放位置
        • 橫向 (24/7)
        • 縱向 (24/7)
        區塊矩陣
        最高 15 x 15
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        訊號迴路途徑
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • 紅外線迴路途徑
        • DisplayPort
        連線控制
        • RJ45
        • RS232
        • 單一纜線 (HDMI-CEC)
        • HDMI (單一纜線)
        節能功能
        智慧型電源模式
        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        容易安裝
        • AC 輸出
        • 智慧型插入

      • 功率

        待機消耗功率
        <0.5 W
        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        耗電量 (一般)
        110  W
        耗電量 (EPA 7.0)
        90.93 W

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        MTBF
        50,000  小時

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 配件

        附配件
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        • 遙控器電池
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        BM05922 (選購)
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        • AIFF
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        • JPEG
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        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 西班牙文
        • 波蘭文
        • 土耳其文
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        • 瑞典文
        符合法規
        • EnergyStar 7.0
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • BSMI
        • CB
        • PSE
        • VCCI
        • CECP
        • EAC
        • PSB
        • RoHS
        • UL
        保固
        3 年保固

      • 內建播放器

        CPU
        Octacore Cortex A53 1.5GHz
        GPU
        PowerVR SGX6110
        記憶體
        2GB DDR3
        收納
        16GB EMMC

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • RS232 纜線
      • AC 電源線
      • 邊緣校準插梢
      • 邊緣校準板
      • 選購配件: 色彩調校套件 (CCK4602)

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