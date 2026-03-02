Signage Solutions 視訊牆顯示器
卓然出眾的視訊牆
讓簡報展示和公司品牌印象深入人心。這款飛利浦 X-Line 視訊牆顯示器搭配 Pure Colour Pro，精彩內容活靈活現，無論何種設定都能確保受眾的參與感十足。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
卓然出眾的視訊牆
激勵團隊，驚豔賓客
- 55 吋
- 直下式 LED 背光
- Full HD
- 700 cd/m²
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業級顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
將全電力電腦或 Android 系統的 CRD52 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。
透過選用 CRD52 模組加入 Android 處理能力
飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD52 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。
並排模式。建立任何大小的 4K 並排視訊牆
連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有四個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。
超極細鑲邊。影像不受干擾
使用 Pure Color Pro 提升影像品質。可透過自訂的色溫設定和進階的伽瑪校準提高亮度，讓內容更加清晰明亮，並以視覺效果呈現令人驚豔的真實感。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
138.7
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
54.5
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
1920 x 1080p
- 像素間距
-
0.63 x 0.63 公釐
- 最佳解析度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
700
cd/m²
- 顯示器色彩
-
16.7M
- 對比比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 霧度
-
25%
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐迷你插孔 (x1)
- 視訊輸入
-
-
DVI-D (x1)
-
VGA (類比 D-Sub) (x1)
-
Display Port1.3 (x1)
-
HDMI 2.0 (x2)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐迷你插孔 (x1)
- 其他連接
-
- 視訊輸出
-
DisplayPort 1.3 (x1)
- 外部控制
-
-
IR (輸入) 3.5 公釐插孔
-
LAN RJ45 (x2)
-
訊號迴路途徑 RJ45 (x2)
-
便利
- 擺放位置
-
- 區塊矩陣
-
最高 15 x 15
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換，低亮度
- 訊號迴路途徑
-
- 容易安裝
-
- 節能功能
-
智慧型電源模式
- 連線控制
-
LAN (RJ45)
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10 瓦 (RMS)
-
功率
- 待機消耗功率
-
0.5 瓦
- 能源標章等級
-
G
- 耗電量
-
EEI lot5 134 W
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
640 x 480，60、72、75Hz
-
720 x 400，70Hz
-
800 x 600，60、75Hz
-
1024 x 768，60、75Hz
-
1280 x 768，60Hz
-
1280 x 800，60Hz
-
1280 x 960，60Hz
-
1280 x 1024，60Hz
-
1360 x 768，60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1600 x 1200，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
- 視訊格式
-
-
尺寸
- 智慧型插入掛架
-
100 公釐 x 100 公釐，6xM4xL6
- 設備寬度
-
1211.1
mm
- 產品重量
-
23.8
kg
- 設備高度
-
681.9
mm
- 設備深度
-
95.3 公釐 (深度@壁掛架) / 94.3 公釐 (深度@握把)
mm
- 設備寬度 (吋)
-
47.68
吋
- 機體高度 (吋)
-
26.85
吋
- 壁掛
-
400 公釐 x 400 公釐，M6
- 設備深度 (吋)
-
3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)
吋
- 邊框寬度
-
0.44 公釐 + 0.44 公釐
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 - 80% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 - 95% (無凝結)
-
配件
- 附配件
-
-
間隙墊 x3
-
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器與 AAA 電池
-
RJ45 / RS232 轉換器
-
電源線
-
DP 纜線 (x1)
-
RJ45 纜線 (x1)
-
邊緣校準插梢 (x2)
-
邊緣校準組件 (x1)
- 選購配件
-
-
邊緣修整套件頂部/底部：EFK5539
-
邊緣修整套件左側/右側：EFK5569
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
義大利文
-
日文
-
波蘭文
-
俄文
-
西班牙文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
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