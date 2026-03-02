並排模式。建立任何大小的 4K 並排視訊牆

連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有四個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。