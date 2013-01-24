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多點觸控顯示器

65BDL3051T/00
  • 探索互動新境界 探索互動新境界 探索互動新境界
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    多點觸控顯示器

    65BDL3051T/00

    探索互動新境界

    拉近與觀眾的距離，踏入前所未有的領域。快速、精確、極度耐用的高效能，搭配上優異可靠度和傑出功能性，絕對值得擁有。 查看所有優點

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      探索互動新境界

      享受 Android 強大功能

      • 65 吋
      • 採用 Android
      • 多點觸控
      享受真正多點觸控帶來的完美互動體驗

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      整合式觸控技術讓互動功能更上一層樓。兼具更高彈性與最佳化的同步觸控效能，結合優異的多種操作可能性，給您極致的使用者互動體驗。多點觸控顯示器搭載自動觸控辨識科技。USB 接頭符合 HID 標準，提供您真正的隨插即用操作。

      SmartPower 確保節能效果

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      系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

      內建記憶體可儲存和播放內容

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      透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

      CMND：全權掌控您的顯示器

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      CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。

      Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式

      內建 Android 的觸控顯示器讓您得以使用最先進的作業系統操作，並將您的應用程式直接存入顯示器。這也代表，對於瀏覽器等內建應用程式而言，開箱即可直接使用觸控功能。只需接上電源，便能立刻展開互動。您也能依據每天的不同時間，使用內建排程器劃分應用程式及內容的運作時段。此外，還可以透過自動定向功能，切換縱向或橫向的內容顯示方式，就跟旋轉顯示器一樣簡單容易。

      抗眩光玻璃與低光學視差

      內建觸控顯示器具備抗眩光玻璃與低光學視差，可提供最身歷其境的觸控體驗。低反光顯示器的眩光非常微弱甚至完全沒有，可讓影像清楚銳利，呈現純淨的色彩和絕佳清晰度。

      利用會議專用「容錯移轉」，讓開會更簡便

      運用「容錯移轉」簡化您的簡報和視訊會議。當會議室或會議廳無人使用時，背景內容可以播放您選擇的任何輸入來源。當會議開始而您必須分享在您螢幕上的簡報時，只需連接至您的電腦，顯示器便會自動切換輸入並顯示您螢幕上的內容，無須手動切換輸入。

      內建 mPCIe 插槽提升連線能力。

      內建 PCI 插槽可供連線至 WiFI/藍牙或 4G LTE 模組，讓顯示器享有更優異的通訊能力。眾多可供客戶使用的配置，例如擴充的產品功能或加強的訊號處理能力，同樣也使機器對機器的通訊獲得強化。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        螢幕對角尺寸 (公制)
        163.9  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        65  吋
        面板解析度
        1920 x 1080p
        最佳解析度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率 (一般)
        4000:1
        表面處理
        抗眩光鍍膜
        長寬比
        16:9
        反應時間 (一般)
        8  ms
        點距
        0.74 x 0.74 公釐
        顯示器色彩
        1,670 萬色
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償防交錯
        • 循序掃描
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果
        動態對比
        500,000:1
        面板技術
        VA

      • 互動功能

        多點觸控技術
        紅外線式觸控
        觸控點
        同時有 10 個觸控點
        隨插即用
        符合 HID 標準
        防護玻璃
        • 5 公釐強化安全玻璃
        • 抗眩光
        • 防反光

      • 連線

        視訊輸入
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (透過 DVI)
        視訊輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • DVI
        • VGA (透過 DVI)
        音訊輸入
        • 音訊左/右聲道 (RCA)
        • 3.5 公釐插孔
        音訊輸出
        音訊左/右聲道 (RCA)
        外部控制
        • RJ45
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        其他連接
        • USB
        • Micro SD 記憶卡
        • micro USB
        • mPCIe
        • OPS
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 640 x 480，60、67、72、75Hz
        • 1024 x 768，60Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1280 x 1024，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1600 x 1200，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 1920 x 1200，60Hz
        • 720 x 400，70Hz
        • 800 x 600，60、72、75Hz
        視訊格式
        • 480p，60Hz
        • 576p，50Hz
        • 720p，50、60Hz
        • 1080p，50、60Hz
        • 1080i，25、30Hz
        • 480i，30、60Hz
        • 576i，25、50Hz

      • 便利

        擺放位置
        • 橫向 (16/7)
        • 縱向 (12/7)
          縱向 (12/7)
        訊號迴路途徑
        • RS232
        • VGA
        • 紅外線迴路途徑
        • DisplayPort
        • DVI
        連線控制
        • RS232
        • RJ45
        • 單一纜線 (HDMI-CEC)
        • HDMI (單一纜線)
        畫質效能
        進階色彩控制
        子母畫面
        子母畫面
        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控訊號
        可鎖定
        節能功能
        智慧型電源模式
        其他便利功能
        可提式把手
        記憶體
        16GB eMMC
        容易安裝
        智慧型插入

      • 尺寸

        設備寬度
        1492.40  mm
        設備高度
        867.40  mm
        設備深度
        99.8  mm
        產品重量
        43.1  kg
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐，M6
        邊框寬度
        29.2 公釐
        產品重量 (磅)
        95  lb
        設備深度 (吋)
        3.93  吋
        機體高度 (吋)
        34.15  吋
        設備寬度 (吋)
        58.76  吋
        智慧型插入掛架
        100 x 100 公釐，100 x 200 公釐

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        5 ~ 40  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        待機消耗功率
        <0.5W
        耗電量 (開啟模式)
        147 W
        省電功能
        智慧型電源模式

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 纜線
        • USB 纜線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 色彩調校套件 (CCK4602)
        • HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
        • 桌上型立架
        機座
        BMO5922 (選購)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 日文
        • 波蘭文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • Finnish
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        符合法規
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        保固
        3 年保固

      • 多媒體應用程式

        USB 播放圖片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放視訊
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 內建播放器

        CPU
        四核心 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核心 533MHz
        記憶體
        2GB DDR3
        收納
        16GB EMMC

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • RS232 纜線
      • USB 纜線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 色彩調校套件 (CCK4602)
      • 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
      • 選購配件: 桌上型立架

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