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整合式觸控技術讓互動功能更上一層樓。兼具更高彈性與最佳化的同步觸控效能，結合優異的多種操作可能性，給您極致的使用者互動體驗。多點觸控顯示器搭載自動觸控辨識科技。USB 接頭符合 HID 標準，提供您真正的隨插即用操作。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
內建 Android 的觸控顯示器讓您得以使用最先進的作業系統操作，並將您的應用程式直接存入顯示器。這也代表，對於瀏覽器等內建應用程式而言，開箱即可直接使用觸控功能。只需接上電源，便能立刻展開互動。您也能依據每天的不同時間，使用內建排程器劃分應用程式及內容的運作時段。此外，還可以透過自動定向功能，切換縱向或橫向的內容顯示方式，就跟旋轉顯示器一樣簡單容易。
較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。
內建觸控顯示器具備抗眩光玻璃與低光學視差，可提供最身歷其境的觸控體驗。低反光顯示器的眩光非常微弱甚至完全沒有，可讓影像清楚銳利，呈現純淨的色彩和絕佳清晰度。
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