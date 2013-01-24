Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式

內建 Android 的觸控顯示器讓您得以使用最先進的作業系統操作，並將您的應用程式直接存入顯示器。這也代表，對於瀏覽器等內建應用程式而言，開箱即可直接使用觸控功能。只需接上電源，便能立刻展開互動。您也能依據每天的不同時間，使用內建排程器劃分應用程式及內容的運作時段。此外，還可以透過自動定向功能，切換縱向或橫向的內容顯示方式，就跟旋轉顯示器一樣簡單容易。