利用會議專用「容錯移轉」，讓開會更簡便

運用「容錯移轉」簡化您的簡報和視訊會議。當會議室或會議廳無人使用時，背景內容可以播放您選擇的任何輸入來源。當會議開始而您必須分享在您螢幕上的簡報時，只需連接至您的電腦，顯示器便會自動切換輸入並顯示您螢幕上的內容，無須手動切換輸入。