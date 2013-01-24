Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式

內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。