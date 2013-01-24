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透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。
將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業級顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業級顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有 4 個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。
飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。
全面掌控您的飛利浦專業級顯示器網路。從安裝到日常操作，CMND 可讓您透過易於使用的單一介面管理、更新、維護和播放。
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