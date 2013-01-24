主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

視訊牆顯示器

BDL5588XH/00
1 獲獎記錄
  • 開闊視野 開闊視野 開闊視野
    -{discount-value}

    視訊牆顯示器

    BDL5588XH/00
    1 獲獎記錄

    開闊視野

    引人注目的 X-Line 專業視訊牆顯示器：銳利對比和纖薄鑲邊實現清晰無干擾的成像。放在機場或主持會議都適合。 查看所有優點

    視訊牆顯示器

    開闊視野

    引人注目的 X-Line 專業視訊牆顯示器：銳利對比和纖薄鑲邊實現清晰無干擾的成像。放在機場或主持會議都適合。 查看所有優點

    開闊視野

    引人注目的 X-Line 專業視訊牆顯示器：銳利對比和纖薄鑲邊實現清晰無干擾的成像。放在機場或主持會議都適合。 查看所有優點

    視訊牆顯示器

    開闊視野

    引人注目的 X-Line 專業視訊牆顯示器：銳利對比和纖薄鑲邊實現清晰無干擾的成像。放在機場或主持會議都適合。 查看所有優點

    類似產品

    See all videowall-series

      開闊視野

      靈活多元的視訊牆顯示器。

      • 55 吋
      • 直下式 LED 背光
      • Full HD
      • 700 cd/m²
      以 CMND & Control 操作、監控並維護

      以 CMND & Control 操作、監控並維護

      透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

      CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容

      CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容

      利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。

      OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

      OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

      將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業級顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

      容錯移轉可確保內容持續播放

      容錯移轉可確保內容持續播放

      從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業級顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

      超極細 (3.5 公釐) 鑲邊。影像不受干擾

      超極細 (3.5 公釐) 鑲邊。影像不受干擾

      並排模式。建立任何大小的 4K 並排視訊牆

      連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有 4 個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。

      透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力

      飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。

      透過 CMND 遠端管理系統

      全面掌控您的飛利浦專業級顯示器網路。從安裝到日常操作，CMND 可讓您透過易於使用的單一介面管理、更新、維護和播放。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        螢幕對角尺寸 (公制)
        138.7  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        54.6  吋
        面板解析度
        1920 x 1080p
        最佳解析度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        700  cd/m²
        反應時間 (一般)
        12  ms
        對比值
        1700:1
        動態對比
        500,000:1
        長寬比
        16:9
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        點距
        0.63 x 0.63 公釐
        顯示器色彩
        1073 百萬色
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償防交錯
        • 循序掃描
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 640 x 480，60、67、72、75Hz
        • 800 x 600，56、60、72、75Hz
        • 1024 x 768，60Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1280 x 1024，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900，60Hz
        • 1600 x 1200，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 1920 x 1200，60Hz
        視訊格式
        • 480i，60Hz
        • 480p，60Hz
        • 576p，50Hz
        • 576i，50Hz
        • 720p，50、60Hz
        • 1080i，50、60Hz
        • 1080p，50、60Hz

      • 連線

        視訊輸入
        • 色差端子 (RCA)
        • 複合端子 (RCA)
        • DVI-D
        • HDMI (x2)
        • VGA (類比 D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        視訊輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (透過 DVI-I)
        音訊輸入
        • 3.5 公釐插孔
        • 音訊左/右聲道 (RCA)
        音訊輸出
        • 音訊左/右聲道 (RCA)
        • 外接喇叭接頭
        外部控制
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        • RJ45
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        其他連接
        OPS

      • 便利

        訊號迴路途徑
        • RS232
        • VGA
        • DisplayPort
        • DVI
        • 紅外線迴路途徑
        容易安裝
        可提式把手
        節能功能
        • 環境光線感測器
        • 智慧型電源模式
        連線控制
        • RS232
        • RJ45
        • 卡 OPS RS232
        • 單一纜線 (HDMI-CEC)
        擺放位置
        • 縱向
        • 橫向
        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        區塊矩陣
        高達 10 x 10

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        3.5 公釐 A 對 A
        邊框寬度
        頂端/左側：2.3 公釐，底部/右側：1.2 公釐
        設備寬度
        1213.4  mm
        設備高度
        684.2  mm
        設備深度
        103.35  mm
        產品重量
        29.2  kg
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 功率

        耗電量 (開啟模式)
        175 W (EnergyStar 6.0 測試方法)
        待機消耗功率
        <0.5W

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10 瓦 (RMS)

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 訊號線
        • RS232 纜線
        • CD-ROM 中的使用者手冊
        • 快速入門指南
        • 邊緣校準插梢
        • 邊緣校準板
        選購配件
        • 邊緣修整套件
        • 色彩調校套件 (CCK4602)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 日文
        • 波蘭文
        • 俄文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        符合法規
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        • FCC Class B
        保固
        3 年保固

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 訊號線
      • RS232 纜線
      • CD-ROM 中的使用者手冊
      • 快速入門指南
      • 邊緣校準插梢
      • 邊緣校準板
      • 選購配件: 邊緣修整套件
      • 選購配件: 色彩調校套件 (CCK4602)

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄