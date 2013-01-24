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精心設計的新一代視訊牆顯示器採用業界最細鑲邊與先進的調準解決方案。超細邊框顯示器可讓您強力放送的告示板內容，充分發揮影響力，確保您的訊息不會因粗厚的鑲邊而失焦。超極細鑲邊還可供您打造出天衣無縫的視訊牆配置，幾乎任何尺寸都沒問題。
從中央管理電腦連線和控制視訊牆。SmartControl 是一款顯示器型軟體，能從單一位置經由 RJ45 和 RS232 管理顯示器的網路，輕鬆識別您的顯示器和微調所有顯示器設定，包括解析度、亮度、對比及 SmartPower。
進階色彩調校套件可控制背光的亮度、讓伽瑪曲線標準化，並校準顯示器網路的灰階。不論是讓人留下深刻印象的視訊牆、引人入勝的馬賽克式版面、菜單看板裝置或控制室，每個顯示器都能調整成相同的色值。這組選購套件可確保您網路上的所有顯示器都能展現一致的色彩效果。
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。
商務永不停歇，因此我們的告示板顯示器針對無時無刻的使用需求設計。此系列產品運用優質元件，以確保更高等級的品質保障，讓您無時無刻均能放心仰賴、盡情使用。
白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。
飛利浦 IPS 面板採用先進技術，創造 178/178 度的超廣視角，讓您可從幾乎任何角度位置觀看顯示器 - 即使是在縱向模式也沒問題。IPS 顯示器提供畫質驚人、色彩逼真的清晰影像，特別適合講究色彩準確度和穩定亮度的專業視訊牆和電子選單等應用。
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