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優異清潔效能。*潔白皓齒。
DiamondClean 牙刷刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短 7 天就能讓牙齒更潔白亮麗。
飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的濃密菱形外型刷毛內具有中央除垢墊，可清除食物與飲料所造成的表面齒垢。另有較小尺寸的迷你型，可徹底清潔齒間縫隙。
飛利浦 Sonicare DiamondClean 刷頭經臨床證明，使用四週後牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
內附配件
相容性
設計與外型
對健康有益
品質與功效兼具