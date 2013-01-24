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加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點
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飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點
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加入音波動力的兒童刷牙程序，能發揮極致清潔效果
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列電動牙刷專為 7 歲以上兒童設計，同時搭載音波震動技術，可徹底清除牙菌斑，並提供專屬貼紙及富教育意義的工具，為孩子奠定良好的刷牙習慣，一輩子受用無窮。 查看所有優點
飛利浦 Sonicare 電動牙刷提供兩種經專門設計的刷頭尺寸，可溫和清潔並保護發育中的牙齒
此款電動牙刷會在 90 天循序漸進延長刷牙時間至牙醫師推薦的 2 分鐘，有助兒童更容易適應正確的日常刷牙程序，自然而然建立良好健康習慣。
此款電動牙刷具備兩種方便兒童使用的電源模式，針對不同年齡兒童提供適當清潔；低電源模式適用於年齡較小的兒童，高電源模式適用於年齡較大的兒童。
讓兒童創造專屬的獨特牙刷。
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 75%*
符合人體工學的設計有助兒童以正確方式自己刷牙
獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
91% 的牙科專家父母都為兒女選擇飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列**
此款電動牙刷配備專為保護發育中牙齒而設計的橡膠刷頭
耐用的握把設計讓兒童得以直立擺放牙刷，並且可在平放牙刷時擠上牙膏。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務