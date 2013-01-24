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更潔白、更健康的牙齒
有誰能夠抗拒展現潔白皓齒的陽光笑容。大方展現您潔白的牙齒吧！Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6711/02 經證實若使用乾淨與潔白模式，可在兩週內去除日常牙垢。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
2 分鐘的乾淨模式搭配 30 秒的潔白模式，適用於前排可見齒列。去除咖啡、茶、香菸及紅酒等造成的日常齒垢。只要兩週就可以使牙齒變白兩個色階。*
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。
專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務