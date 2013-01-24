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Philips Sonicare FlexCare+

音波震動牙刷

HX6993/03
Sonicare
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  • 全方位牙齦護理 全方位牙齦護理 全方位牙齦護理
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    Philips Sonicare FlexCare+ 音波震動牙刷

    HX6993/03

    全方位牙齦護理

    FlexCare+ 電動牙刷結合我們的音波震動技術和 5 種刷牙模式，是您全方位牙齦護理的解決方案。現在，只需使用 2 星期就能改善牙齦健康。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare FlexCare+ 音波震動牙刷

    全方位牙齦護理

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      溫和清潔牙縫和牙齦的優質牙刷

      • 5 種模式
      • 3 支刷頭
      Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫

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      飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。

      彎角牙刷頸設計，更容易深入後側牙齒

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      這款牙刷刷頭獨特的彎角牙刷頸設計，更容易深入後側牙齒，並清除難以清潔部位的牙菌斑。

      使用專利音波震動技術，令牙齒更自然潔白

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      這款牙刷的流體清潔效果加上與各顆牙齒的直接接觸面積增加，經證實可去除日常齒垢，有助於維持牙齒的自然潔白。

      臨床證實安全且溫和

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      飛利浦 Sonicare 電動牙刷可安全使用於以下狀況：牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。

      短短兩週改善牙齦健康

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      本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。

      兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間

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      這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間

      四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果

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      當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底

      循序漸進程式，適應 Sonicare 體驗

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      剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷

      五種不同的模式，給您更舒適的潔牙體驗

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      這五種模式包含兩分鐘內發揮優越潔牙能力的「乾淨模式」、溫和徹底清潔牙齦的「敏感模式」、一分鐘快速潔牙的「清新模式」、可刺激牙齦血液循環的「按摩模式」，以及協助改善牙齦健康的「牙齦護理模式」。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        牙齦保健
        溫和按摩牙齦
        清新
        1 分鐘模式方便您迅速潔牙
        敏感
        溫和清潔牙齒與牙齦
        按摩
        活力按摩

      • 內附配件

        握把
        1 支 FlexCare+
        刷頭
        • 1 支 ProResults 專業刷頭系列標準型刷頭
        • 2 支 ProResults 專業刷頭系列輕巧型
        充電器
        1
        紫外線殺菌器
        旅行盒
        1

      • 設計與外型

        顏色
        白色搭配柔和天藍色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘可刷 62000 次
        效能
        即使難以深入清潔的區域，也能清除多達 83% 的牙菌斑
        對健康有益
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        有助於自然去除齒垢
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        顯示電池狀態的指示燈
        把手
        • 纖巧的人體工學設計
        • 方便操作的橡膠握把
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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          • *根據每天以乾淨模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算