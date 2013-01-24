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Philips Sonicare InterCare

迷你型音波震動牙刷刷頭

HX9013/05
Sonicare
Sonicare
  • 優異清潔效能。*更加深入牙縫。 優異清潔效能。*更加深入牙縫。 優異清潔效能。*更加深入牙縫。
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    Philips Sonicare InterCare 迷你型音波震動牙刷刷頭

    HX9013/05

    優異清潔效能。*更加深入牙縫。

    飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列非常適合想要對付牙縫間累積齒垢的人們使用，有助於減緩牙齦出血和發炎問題，讓您展現健康美麗的笑容。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        3 InterCare 齒間清潔刷頭系列標準型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        白色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        迷你型

      • 對健康有益

        牙齦健康
        幫助改善牙齦健康
        清除牙菌斑
        有助於清除牙菌斑

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

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