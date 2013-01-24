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Philips Sonicare ProResults gum health

標準型音波震動牙刷刷頭

HX9033/05
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。 有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。 有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。
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    Philips Sonicare ProResults gum health 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX9033/05
    1 獲獎記錄

    有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。

    對於想在日常口腔保健工作中，以溫和不傷牙齦的方式有效去除牙菌斑的使用者而言，飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列牙齦健康刷頭是最完美的選擇。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare ProResults gum health 標準型音波震動牙刷刷頭

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    有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。

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      更有效去除牙菌斑，讓牙齦更健康

      • 3 組
      • 標準型
      • 一按即用
      • 先進牙齦健康技術
      專為改善牙齦健康所設計，提供最佳效能

      專為改善牙齦健康所設計，提供最佳效能

      這款飛利浦 Sonicare 刷頭配備濃密高品質刷毛，可有效清除牙菌斑並改善牙齦健康。具有特殊曲線外型的強韌刷毛可輕易深入口腔後方清潔牙齒。此外，刷毛形狀側面圓順窄小，可為牙齒提供緩衝作用，讓刷牙體驗更加溫和不刺激。

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 6 倍

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      飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列牙齦健康刷頭經臨床證明，只需使用四週，齒縫間的牙菌斑清除效果即可較手動牙刷提高達 6 倍。

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。

      每日例行的最佳口腔保健

      每日例行的最佳口腔保健

      效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        3 支 ProResults 專業刷頭系列牙齦健康型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        柔軟
        顏色
        白色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 對健康有益

        牙齦健康
        牙齦健康改善效果提高 100%
        清除牙菌斑
        牙菌斑清除效果提高達 6 倍*

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

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