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有效清除牙菌斑，超溫和不傷牙齦。
對於想在日常口腔保健工作中，以溫和不傷牙齦的方式有效去除牙菌斑的使用者而言，飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列牙齦健康刷頭是最完美的選擇。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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這款飛利浦 Sonicare 刷頭配備濃密高品質刷毛，可有效清除牙菌斑並改善牙齦健康。具有特殊曲線外型的強韌刷毛可輕易深入口腔後方清潔牙齒。此外，刷毛形狀側面圓順窄小，可為牙齒提供緩衝作用，讓刷牙體驗更加溫和不刺激。
飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列牙齦健康刷頭經臨床證明，只需使用四週，齒縫間的牙菌斑清除效果即可較手動牙刷提高達 6 倍。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
內附配件
相容性
設計與外型
對健康有益
品質與功效兼具