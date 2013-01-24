主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Sonicare DiamondClean

音波震動牙刷

HX9362/67
Sonicare
尋找產品支援
Sonicare
  • 更潔白、更健康的牙齒，持久長效 更潔白、更健康的牙齒，持久長效 更潔白、更健康的牙齒，持久長效
    -{discount-value}

    Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷

    HX9362/67
    尋找產品支援

    更潔白、更健康的牙齒，持久長效

    飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare DiamondClean 音波震動牙刷

    更潔白、更健康的牙齒，持久長效

    飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 的最佳美白效果，立刻改用 Sonicare。 查看所有優點

    類似產品

    See all diamondclean

      更潔白、更健康的牙齒，持久長效

      飛利浦最優良的 Sonicare 亮白音波震動牙刷

      • 5 種模式
      • 2 支刷頭
      • 玻璃充電座
      • USB 旅行充電器
      使用 DiamondClean 刷頭，1 週就能擁有更潔白的笑容*

      使用 DiamondClean 刷頭，1 週就能擁有更潔白的笑容*

      裝上 DiamondClean 刷頭，溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，只要短短 7 天，就能讓您擁有加倍潔白的燦爛笑容。*

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。

      2 週後即可改善牙齦健康*

      2 週後即可改善牙齦健康*

      DiamondClean 具備的優異清潔效能，可讓牙齦在 2 週內變得更健康*。與手動牙刷相較，牙齦邊緣的牙菌斑清除效果提高達 7 倍*，讓您擁有更健康的笑容。

      選擇包含「深層清潔」及「敏感」的 5 種模式

      選擇包含「深層清潔」及「敏感」的 5 種模式

      使用 DiamondClean，您就能天天獲得真正清爽的潔牙體驗。5 種模式涵蓋您所有的刷牙需求：「乾淨」模式可維持每天的優異清潔效果，「牙齦保健」模式可溫和按摩牙齦，「深層清潔」模式可提供暢快的深層清潔，「敏感」模式為敏感牙齦提供溫和而有效的清潔效果，還有完美去除齒垢的「潔白」模式。

      計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間

      計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間

      只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。

      方便處理難刷部位的彎角刷頭

      方便處理難刷部位的彎角刷頭

      DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀，搭配我們的刷頭設計，使得像是臼齒部位等難刷的死角，也能確實清潔乾淨。

      我們的獨家技術，給您強效又溫和的清潔體驗

      我們的獨家技術，給您強效又溫和的清潔體驗

      強效音波震動會將牙膏攪打成對抗牙菌斑的泡沫，並可深入齒縫間隙與牙齦邊緣。於此同時，您的牙齒將經歷 62,000 次溫和但有效的刷動。短短 2 分鐘的時間，就能得到相當於一個月的手動刷牙效果。

      USB 旅行充電盒與玻璃充電座

      USB 旅行充電盒與玻璃充電座

      您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後，可讓您正常使用兩週。

      安全且溫和地呵護口腔健康需求

      安全且溫和地呵護口腔健康需求

      無論您的特定需求是什麼，使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        牙齦保健
        溫和按摩牙齦
        波蘭文
        打亮牙齒色澤
        敏感
        溫和清潔牙齒與牙齦
        白色
        清除表面污垢

      • 內附配件

        握把
        1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列
        刷頭
        • 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列輕巧型
        • 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列標準型
        玻璃充電座
        1
        旅行盒
        USB 旅行充電器

      • 設計與外型

        顏色
        粉紅色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘31,000次高頻振動
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
        對健康有益
        短短兩週改善牙齦健康
        美白效果
        牙齒美白效果提高 2 倍*
        計時器
        智慧型計時器與四分象限計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        發光式圖示顯示電池壽命
        握把
        纖巧的人體工學設計
        顯示器
        背光螢幕

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        使用時間 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        100-240 V，50-60 Hz

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • *根據每天以乾淨模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算