當應用程式為服務之目的而需要權限以使用您行動裝置的感應器 (例如攝影機、Wi-Fi、地理位置或藍牙) 或存取其他資料 (例如相片) 時，我們會徵求您的同意。僅在為提供服務而有所必要且經您同意之後，我們才會使用這類資料。

一般權限

Wi-Fi。設定裝置的配對。

攝影機。掃描 QR Code 以開始為裝置配對。

相片。啟用相片分享功能，讓您可以拍攝室內或室外的空氣品質，並透過 SMS/Wechat 或其他社交頻道分享。

撥打電話。讓您透過應用程式打電話給飛利浦的客戶服務中心。

大致的地理位置與位置。

裝置配對。Android 作業系統需要大致的地理位置，以將應用程式連接至裝置。iOS 需要存取位置資料，以辨識應用程式和裝置是否在附近。然而，飛利浦不會以任何方式處理這類資料。資料儲存在您的行動裝置內，飛利浦無法存取您的行動裝置。您若刪除您的個人檔案或應用程式，此資料將從您的裝置中刪除。

尋找附近的飛利浦服務中心。如果您啟用這項功能，我們會使用您的位置資料，帶您前往鄰近的商店或客戶服務中心。

檔案。應用程式需要存取行動裝置的檔案，以儲存語言設定以及其他應用程式用來操作的檔案 (例如，相片、媒體檔案或其他大型程式資產)。如果您刪除此應用程式，此應用程式將從行動裝置中刪除。

空氣清淨機權限。

天氣和空氣品質資訊。啟用這項資訊時，應用程式會與任一服務供應商分享您的匿名位置資料 (所在城市)，以在應用程式首頁提供包含空氣品質資訊的位置圖。

您可以透過行動裝置的設定，隨時封鎖應用程式的權限。

共用個人資料的對象

飛利浦可能會依據本隱私權聲明及/或適用法律向第三方服務供應商、業務合作夥伴或其他第三方揭露您的個人資料。

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，協助我們執行、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。

我們可能會與下列服務供應商共用您的個人資料：

IT 與雲端供應商

這類服務供應商提供執行應用程式或提供服務所需的必要硬體、軟體、網路、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

分析與使用者參與供應商

這些供應商為應用程式提供特定服務，例如應用程式分析、應用程式及推送通知訊息。

飛利浦會要求其服務供應商比照我們的做法，為您的個人資料提供適當程度的保護。

我們會要求服務供應商只能在遵照我們的指示且針對上述特定用途的情況下，才能處理您的個人資料、存取的資料不得超過為提供特定服務之所需的最低限度，並且保護您的個人資料安全。

其他第三方

飛利浦也可能會與將您的個人資料用於其自身用途的第三方合作。如果飛利浦與將您的個人資料用於其自身用途的第三方共用個人資料，若適用法律有所規定，則飛利浦會在共用您的個人資料前先通知您及/或先取得您的同意。在此狀況下，請仔細閱讀其隱私權聲明，因為這些聲明將說明他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型，以及他們使用、處理及保護這類資料的方式。

飛利浦有時會將某業務或某業務其中一部分賣給其他公司。該等所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人資料一併轉移給該收購公司。我們依照隱私權聲明所享有的權利與義務，在併購、收購、組織重整、銷售資產、執行法律或其他情況下，可由飛利浦自由讓渡給我們的關係企業，且我們得以將您的個人資料傳輸給我們的任何關係企業、繼任實體或新的所有人。

Amazon Alexa

在某些國家/地區，我們支援飛利浦空氣清淨機功能。若您啟用這項功能，您可以透過 Amazon Alexa 控制您的裝置。當您啟用 Amazon Alexa 時，Amazon 會為您提供其自有服務。懇請您閱讀 Amazon Alexa 的條款與條件以及隱私權聲明。

Tmall Genie

若是在中國，我們支援透過 Tmall Genie 應用程式使用 Philips Air 功能。若您啟用這項功能，您可以透過 Tmall Genie 控制您的裝置。在此狀況下，Tmall Genie 會為您提供其自有服務。懇請您閱讀 Tmall Genie 的條款與條件以及隱私權聲明。