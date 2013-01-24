應用程式與裝置是由 飛利浦優質生活事業部 (Philips Consumer Lifestyle B.V.)、其關係企業或子公司 (以下稱「飛利浦」、「我們的」、「我們」) 所管理。我們會處理從應用程式及/或任何您決定與應用程式配對之裝置上所收集到的個人資料。
本隱私權聲明適用於裝置及/或應用程式所收集或處理的個人資料。此隱私權聲明旨在協助您瞭解，在您使用本應用程式時，我們所採用的隱私權實務，包括我們所收集的資料內容、收集的原因、資料使用方式，以及您的個人權利。
另請閱讀我們的 Cookie 聲明與使用條款。
帳戶資料
您可以使用 MyPhilips 帳戶或社交媒體個人檔案登入應用程式。中國使用者也可以使用其電話號碼登入。
我們會使用您的帳戶資料來建立並管理您的帳戶。由於我們是使用您的帳戶資料以提供服務，因此我們認為這項處理對履行合約 (您是其當事人) 而言有其必要，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1. (b) 條係屬合法。
裝置資料
當您將裝置與應用程式配對時，我們會收集以下資訊：
(I) 裝置資料，包括裝置 ID、運轉模式、電源開/關、模式、風扇速度、排程器，以及遙控器指令。
(II) 一般空氣品質資料，包括室內過敏原指數、PM2.5、溫度、氣體以及濕度。
(I) 裝置資料，包括裝置 ID、排程器資料，週期數以及清潔時間長度。
我們也會收集您的裝置所連接之路由器的 IP 位址。
我們運用這些資料來提供服務，讓裝置更瞭解其環境，改善裝置與服務，並讓您更充份瞭解裝置及其服務。
由於我們只會在您選擇將裝置與應用程式配對以使用服務時，才會處理您的裝置資料，因此我們認為這項處理對履行合約 (您是其當事人) 而言有其必要，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1. (b) 條係屬合法。
其他提供的資料
依據空氣清淨機裝置型號而定，應用程式可能會用一份小問卷，瞭解您所關心的室內空氣品質問題；您搬入您的房子/房間已有多久；您把裝置放在哪個房間。應用程式將使用您的答覆，為裝置設定最合適的運作模式。
由於我們只會在您選擇將裝置與應用程式配對以使用服務時，才會處理您的「其他提供的資料」，因此我們認為這項處理對履行合約 (您是其當事人) 而言有其必要，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1. (b) 條係屬合法。
客戶支援
當您需要客戶支援時，我們會依據您案件的詳細資料處理資訊，其中包括您的案件編號、您與我們的互動，以及您的聯絡資訊。此外：
我們會使用您的客戶支援資料，以瞭解並修正您遇到的問題、為您提供所需的支援、並在必要時連絡您。
必要時，我們會根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條處理您的客戶支援資料。在某些狀況下，根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(c) 條，我們是以應遵循的法律義務為基礎來處理您的個人資料。
整合資料
我們可能會整合您的個人資料，包括帳戶資料、裝置資料、Cookie、您與飛利浦數位通路 (例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式及連線產品) 互動，以及使用飛利浦數位通路期間所所收集的資料，包括 IP 位址、Cookie、行動裝置資訊、您點選的通訊、位置詳細資料，還有您造訪的網站。
我們會分析整合資料，以為您提供個人化的服務。這也將協助我們改善應用程式、裝置及服務的內容、功能及可用性，同時開發新的產品與服務。在這種情況下，我們認為處理您的整合資料，是以飛利浦的合法利益為基礎，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1. (f) 條係屬合法。
如果您選擇根據您的偏好設定與線上行為收到與您有關之飛利浦產品、服務、活動及促銷的促銷通訊內容，我們可能會透過電子郵件、電話及其他數位管道 (例如行動應用程式和社交媒體)，傳送行銷和促銷通訊內容給您。為了悉心按照您的偏好設定及行為模式量身提供通訊內容，並為您提供相關性更高且更個人化的體驗，我們可能會對您的整合資料進行分析。向您傳送宣傳通訊之前，我們會先徵求您的同意。
當應用程式為服務之目的而需要權限以使用您行動裝置的感應器 (例如攝影機、Wi-Fi、地理位置或藍牙) 或存取其他資料 (例如相片) 時，我們會徵求您的同意。僅在為提供服務而有所必要且經您同意之後，我們才會使用這類資料。
您可以透過行動裝置的設定，隨時封鎖應用程式的權限。
共用個人資料的對象
飛利浦可能會依據本隱私權聲明及/或適用法律向第三方服務供應商、業務合作夥伴或其他第三方揭露您的個人資料。
服務供應商
我們與第三方服務供應商合作，協助我們執行、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。
我們可能會與下列服務供應商共用您的個人資料：
這類服務供應商提供執行應用程式或提供服務所需的必要硬體、軟體、網路、儲存空間、交易服務及/或相關技術。
分析與使用者參與供應商
飛利浦會要求其服務供應商比照我們的做法，為您的個人資料提供適當程度的保護。
我們會要求服務供應商只能在遵照我們的指示且針對上述特定用途的情況下，才能處理您的個人資料、存取的資料不得超過為提供特定服務之所需的最低限度，並且保護您的個人資料安全。
其他第三方
飛利浦也可能會與將您的個人資料用於其自身用途的第三方合作。如果飛利浦與將您的個人資料用於其自身用途的第三方共用個人資料，若適用法律有所規定，則飛利浦會在共用您的個人資料前先通知您及/或先取得您的同意。在此狀況下，請仔細閱讀其隱私權聲明，因為這些聲明將說明他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型，以及他們使用、處理及保護這類資料的方式。
飛利浦有時會將某業務或某業務其中一部分賣給其他公司。該等所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人資料一併轉移給該收購公司。我們依照隱私權聲明所享有的權利與義務，在併購、收購、組織重整、銷售資產、執行法律或其他情況下，可由飛利浦自由讓渡給我們的關係企業，且我們得以將您的個人資料傳輸給我們的任何關係企業、繼任實體或新的所有人。
Amazon Alexa
在某些國家/地區，我們支援飛利浦空氣清淨機功能。若您啟用這項功能，您可以透過 Amazon Alexa 控制您的裝置。當您啟用 Amazon Alexa 時，Amazon 會為您提供其自有服務。懇請您閱讀 Amazon Alexa 的條款與條件以及隱私權聲明。
Tmall Genie
若是在中國，我們支援透過 Tmall Genie 應用程式使用 Philips Air 功能。若您啟用這項功能，您可以透過 Tmall Genie 控制您的裝置。在此狀況下，Tmall Genie 會為您提供其自有服務。懇請您閱讀 Tmall Genie 的條款與條件以及隱私權聲明。
如果您居住在歐洲經濟區 (EEA)，您的個人資料可能會傳輸到我們在非 EEA 國家/地區的關係企業或服務供應商，而這些國家/地區經歐盟委員會認定，能夠依照 EEA 標準提供適當程度的資料保護 (如需這些國家/地區的完整清單，請見這裡 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm)。若是從 EEA 傳輸到未經歐盟委員會認定為適當的國家/地區，例如美國，我們已採取適當的措施，例如 Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data (客戶、供應商及業務合作夥伴資料的共同拘束條款) 及/或歐盟委員會採用的標準合約條款來保護您的個人資料。您可以點按上方連結或聯絡我們以取得這些措施的副本，請見這裡。
資料的保存時間
我們會依照收集資料的用途所需或所允許的情況而保留您的個人資料。我們用於判定保留時間的標準包括：(i) 您使用應用程式與服務的時間長短；(ii) 我們是否有應遵循的法律義務；或 (iii) 就我們在法律上的立場 (例如限制、訴訟或法律調查的適用狀況) 是否建議保留。
您的選擇和權利
若要提出存取、修正、清除、限制或拒絕先前提供給我們的個人資料之處理的要求，或要提出收到您的個人資料之電子副本以便傳輸到其他公司 (在適用法律賦予您資料可攜性的限度下) 的要求，您可以從這裡聯絡我們。我們將依照適用法律規定回應您的要求。
在您的要求中，請明確說明您要存取、修正、清除、限制或拒絕其處理的個人資料。為保護您的安全，我們執行要求的個人資料僅限與您用於傳送要求給我們的帳戶、電子郵件地址或其他帳戶資訊相關，而且我們在執行您的要求前可能會需要驗證您的身分資料。我們會在合理可行的情況下盡量遵循您的要求。
由於我們係依據您的同意收集並/或處理您的個人資料，您可以隨時撤回本同意，但這不會影響在您撤回同意前，根據您的同意而進行資料處理的合法性。
請注意，若您行使您的 (部分) 選擇與權利，您可能就再也無法使用我們的部分或所有服務。
當我們以應遵循的法律義務為基礎來處理您的個人資料時 (包含您為行使自身權利而與我們互動時)，我們認為該處理依據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(c) 條係屬合法。
我們認真看待您託付給飛利浦的資料，我們有責任避免此等資料遭到意外或未經授權的變造、遺失、誤用、揭露或存取。飛利浦採用各種安全性技術、技術性與組織措施保護您的資料。為此，我們執行存取控制、使用防火牆及安全協定等措施。
給父母的特別資訊
雖然這些服務的目標對象並非兒童，但依照適用法律所規定，飛利浦採取的政策是在收集、使用或揭露兒童的個人資料前，必須先取得父母或監護人的同意，以遵循法律規定。我們致力於保護兒童的隱私權需求，並強烈鼓勵父母與監護人針對兒童的線上活動與關注焦點扮演積極主動的角色。
如果父母或監護人發現自己的小孩未經自己的同意，即向我們提供其個人資料，請從這裡連絡我們。如果我們發現有兒童向我們提供其個人資料，我們會將此類資料從檔案中刪除。
加州民法第 1798.83 條規定，客戶若設籍加州，得請我們免費提供我們在前一日曆年基於直接行銷目的向第三方揭露的個人資料 (若有)，一年以一次為限。如果適用，這類資訊包括我們在前一個日曆年分享的個人資料類別清單，以及我們共用資訊之所有第三方的姓名和地址。如果您是加州居民並希望提出此等要求，請造訪我們的隱私權網站：http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
與我們聯絡
如果您對本隱私權聲明的內容或飛利浦使用您個人資料的方式有任何問題，請從這裡聯絡我們 (以及我們的資料保護專員)。另外，您也有權向所在國家或地區的主管機關提出申訴.
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荷蘭恩荷芬