SleepMapper 行動應用程式 (以下簡稱「應用程式」) 提供 SmartSleep 裝置和 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置的相關資訊和控制權，以及其他服務 (以下簡稱「服務」)。本隱私權聲明旨在協助您瞭解，當您使用我們的服務時，我們所採用的隱私權實務，包括我們收集的資料內容、收集的原因、資料使用方式，以及您的個人權利。 SleepMapper 使用 SmartSleep 與 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置 (以下簡稱「裝置」) 及/或 SleepMapper 行動應用程式 (以下簡稱「應用程式」) 所收集或處理的個人資料。 本隱私權聲明適用於由 Koninklijke Philips N.V. 或其任何關係企業或子公司 (以下簡稱「飛利浦」或「我們」) 所控制或在其控管之下的裝置及/或應用程式所收集或處理的個人資料。 另請閱讀我們的 Cookie 聲明 (存取應用程式時即可找到) 與使用條款，其內容將說明您在使用我們的服務時我們所採用的條款。 收集的個人資料內容與用途 我們在提供服務時會接收或收集以下詳述的個人資料，包括當您存取、下載，或安裝裝置或應用程式，或使用我們的服務時。我們可能會依照合約要求利用這些個人資料執行您要求的服務、根據我們的合理利益執行、提供、改善、自訂、支援及行銷我們的服務，或遵循我們可能必須遵守的法律義務。如果您不願讓我們收集並處理您的個人資料，您可能無法使用本應用程式提供的所有服務。 敏感個人資訊 我們在收集敏感個人資料前，會先通知您並徵詢您的明確同意。本應用程式收集的敏感資料包括您的睡眠模式、您的就寢時間、醒來時間、總睡眠時間、您的慢波活動、裝置發出的音調、音調持續時間、您的睡眠階段、晚上醒來幾次、醒來多久等睡眠量值。除此之外，SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置也會收集室內溫度、溼度、照明度及音壓等環境感應器資料。您可以隨時撤回同意，但這並不影響撤回同意前根據您的同意而進行資料處理的合法性。 敏感個人資料 請勿使用或透過本應用程式或以其他方式向我們傳送或揭露任何敏感個人資料 (例如社會保險號碼、種族或族群相關資訊、政治意見、宗教或其他信仰、健康狀況、生物或基因特徵、犯罪背景或工會會員身分)。 帳戶資料 我們會在您建立帳戶時收集您的個人資料。您可使用 MyPhilips 帳戶登入應用程式，或建立新的飛利浦帳戶。我們收集的個人資料包括您的使用者名稱、姓名、電子郵件地址、國家/地區、語言及密碼。 收集的資料會用於建立並管理您的應用程式帳戶。您可以使用您的帳戶安全地登入應用程式。您的帳戶將用來收取歡迎電子郵件，以確認您的電子郵件地址、回應您的詢問事宜、向您傳送與服務密切相關的通知，例如系統維護暫停服務通知。您的帳戶將用做識別您身分的獨特方式，以向您提供使用裝置及個人睡眠資料的相關資訊。當您致電我們的客戶服務人員尋求產品支援及洽詢問題時，我們將以裝置序號及 CTN 產品號碼辨識您使用的裝置類型。我們會以您的註冊資訊建立及管理您的帳戶或註冊您購買的產品，或訂購產品或服務。 其他提供的資料 這些資料包括您提供的資訊。您在應用程式中輸入的資料，包括您的性別、出生日期 (月/年)、您的平均睡眠時間及您的目標睡眠時間。 收集的資料會用於計算您的個人化睡眠分數。這將有助於改善您的就寢、睡眠和起床習慣，並讓您做出相應的改變和調整，進而達成您的睡眠目標，增進您的睡眠慣例。衡量您的目標進展及提供何時就寢、睡眠及起床等資訊時，應用程式也會提供如何達成個人目標的各種建議。 裝置資料 我們可能會在您安裝、存取或使用裝置時收集裝置特定資訊。這包括裝置相關資訊，例如唯一使用者裝置編號。我們也會收集工作階段和使用資料，即您使用裝置的相關資訊。 若用的是 SmartSleep Deep Sleep Headband 裝置，該裝置會記錄睡眠模式、訊號和阻抗、您的就寢時間、醒來時間、總睡眠時間、您的慢波活動、裝置發出的音調、音調持續時間、您的睡眠階段、晚上醒來幾次、醒來多久等睡眠量值，並同步傳送到應用程式。這些資料也包括唯一使用者裝置編號、工作階段和使用資料，即您使用裝置的相關資訊。 收集的資料會用於向您及飛利浦提供您使用裝置的相關資訊。透過追蹤和視象化您的睡眠結果，應用程式可能會用這些資料來顯示您的睡眠品質是否逐漸獲得提升，或顯示環境資料及睡眠相關事件。飛利浦使用這些資料的目的，是為增進您使用這些產品 (如品質和功能) 及其他飛利浦產品的體驗。我們也用這些資料提供相關秘訣、執行相關研究以持續開發和提升這些產品的使用體驗，以及產品創新和功能強化。 若用的是 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置，該裝置會記錄裝置設定及溫度、溼度、照明度及音壓等環境感應器資料，並將其串流到應用程式。這些資料也包括唯一使用者裝置編號、工作階段和使用資料，即您使用裝置的相關資訊。 收集的資料會記錄您已啟用的設定，諸如鬧鐘、放鬆呼吸、黃昏功能 (如鬧鐘設定的時間、所選的光變曲線和聲音)、夜燈及開始就寢等功能。它也會記錄您的環境感應器資料，例如溫度、溼度、照明度及音壓。此外，SmartSleep Sleep & Wake-up Light 還會追蹤您的唯一使用者裝置編號、工作階段和使用資料 (如光線、聲音、顯示和功能使用等)、韌體更新、裝置重設、位置、時區和 WiFi 訊號強度，這些資料提供裝置使用的相關資訊。收集的資料將經由 WiFi 與應用程式及/或其他資料儲存裝置同步處理。 Cookie 我們會使用 Cookie、標記或類似技術執行、提供、改善、瞭解及自訂我們的服務。Cookie 可讓我們識別您的行動裝置並收集您的個人資料，包括您的唯一使用者裝置編號、行動裝置的 IP 位址、您使用的行動網際網路瀏覽器或作業系統的類型、工作階段和使用資料，或服務相關的效能資訊，即您使用應用程式的相關資訊。 如需本應用程式所採用的 Cookie 或其他類似技術使用情形的進一步資訊，請閱讀我們的 Cookie 聲明，而您可以在應用程式的隱私設定底下找到該聲明。 位置資料 如果您允許我們存取位置資料，我們便會收集您的行動裝置的地理位置資料。您可以透過應用程式或行動裝置的設定，隨時封鎖地理位置的收集作為。 您的裝置位置資料將用於啟用藍牙服務 (僅限 Android)。 客戶支援 您可以將您使用我們服務的相關資訊 (包括您與飛利浦的互動) 以及您的聯絡方式提供給我們，以便我們為您提供客戶支援。我們不僅會執執行並提供我們的服務 (包括提供客戶支援，並改善、修正及自訂我們的服務)，也會在您聯絡我們時利用您的資訊向您提供回覆。 整合資料 我們可能會整合您的個人資料，包括帳戶資料、由您提供的其他資料、裝置資料、Cookie、位置資料、以電子郵件互動期間收集的資料、應用程式及連線產品、IP 位址、Cookie、裝置資訊、您點按或點擊的通訊內容，以及位置詳細資料。我們會整合及使用匿名資料來協助自身改善應用程式、裝置和自家產品與服務的內容、功能和可用性，並藉以開發新的產品與服務。 我們可能會整合及使用從裝置及應用程式收集的匿名資料，並與飛利浦集團的其他公司及信任的第三方共享。 針對臨床或科學出版之目的 (如同行評鑑期刊、白皮書或專業研討會等)，我們可能會整合及使用匿名資料，以利進一步執行有關睡眠的科學研究，這些資料可能會用於產品行銷通訊等用途。 若您購入其他飛利浦連線裝置，我們會在取得您同意的條件下，在應用程式內整合各裝置的資料，以便改善您的睡眠體驗和應用程式功能。 行銷 如果您選擇收取可能與您有關之飛利浦產品、服務、活動及促銷的宣傳通訊內容，我們可能會透過電子郵件寄發行銷及促銷通訊內容給您。您隨時可以選擇退出並取消訂閱這類通訊內容。 權限 應用程式可能會要求您的權限以存取您的電話或感應器 (例如攝影機、Wi-Fi、地理位置或藍牙) 或行動裝置上的其他資料 (例如相片、行程或聯絡人)。 我們只會在需要為您提供服務且您已明確同意後，才會使用這類資料。我們使用時間相關資料來呈現與您的行動裝置相符的個人睡眠資料。 有時權限是使用您的行動裝置作業系統的技術性先決條件。在此情況下，應用程式可能會要求您的權限以存取這類感應器或資料，然而除非是為您提供應用程式服務之所需且您已同意後，否則我們不會收集這類資料。 共用個人資料的對象 飛利浦可能會依據本隱私權聲明及/或適用法律向第三方服務供應商、業務合作夥伴或其他第三方揭露您的個人資料。 服務供應商 我們與第三方服務供應商合作，協助我們執行、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。 我們可能會與下列服務供應商共用您的個人資料： IT 與雲端供應商 這類服務供應商提供執行應用程式或提供服務所需的必要硬體、軟體、網路、儲存空間、交易服務及/或相關技術。 分析服務供應商 這些供應商提供 Adobe Analytics 和 Apptentive 等行銷分析和報表工具的特定服務。 飛利浦會要求其服務供應商比照我們的做法，為您的個人資料提供適當程度的保護。我們會要求服務供應商只能在遵照我們的指示且針對上述特定用途的情況下，才能處理您的個人資料、存取的資料不得超過為提供特定服務之所需的最低限度，並且保護您的個人資料安全。 其他第三方 飛利浦也可能會與將您的個人資料用於其自身用途的第三方合作，請仔細閱讀其隱私權聲明，因為這些聲明將說明他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型以及他們使用、處理及保護這類資料的方式。 如果飛利浦與將您的個人資料用於其自身用途的第三方共用個人資料，則飛利浦會依據適用法律，在共用您的個人資料前通知您及/或取得您的同意。 飛利浦有時會將某業務或某業務其中一部分賣給其他公司。該等所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人資料一併轉移給該收購公司。我們依照隱私權聲明所享有的權利與義務，在併購、收購、組織重整、銷售資產、執行法律或其他情況下，可由飛利浦自由讓渡給我們的關係企業，且我們得以將您的個人資料傳輸給我們的任何關係企業、繼任實體或新的所有人。 跨境傳輸 您的個人資料可能會在我們設有據點或我們有跟服務供應商合作的國家/地區進行保存與處理；如果使用服務，即代表您同意將資訊傳輸 (若有的話) 到所在國家/地區以外的位置，其資料保護規定可能與您所在國家/地區的規定不同。在特定情況下，其他國家/地區的法院、執法機關、立法機關或國安機關將有權存取您的個人資料。 如果您居住在歐洲經濟區 (EEA)，您的個人資料可能會傳輸到我們在非 EEA 國家/地區的關係企業或服務供應商，而這些國家/地區經歐盟委員會認定，能夠依照 EEA 標準提供適當程度的資料保護 (如需這些國家/地區的完整清單，請見這裡 [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]。若是從 EEA 傳輸到未經歐盟委員會認定為適當的國家/地區，例如美國，我們已採取適當的措施，例如 Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data (客戶、供應商及業務合作夥伴資料的共同拘束條款) 及/或歐盟委員會採用的標準合約條款來保護您的個人資料。您可以按下上方連結或聯絡 [email protected] 以取得這些措施的副本。 資料的保存時間 我們會依照收集資料的用途所需或所允許的情況而保留您的個人資料。我們用於判定保留時間的標準包括：(i) 您使用應用程式與服務的時間長短；(ii) 我們是否有應遵循的法律義務；或 (iii) 就我們在法律上的立場 (例如限制、訴訟或法律調查的適用狀況) 是否建議保留。 您的選擇和權利 若要提出存取、修正、清除、限制或拒絕先前提供給我們的個人資料之處理的要求，或要提出收到您的個人資料之電子副本以便傳輸到其他公司 (在適用法律賦予您資料可攜性的限度下) 的要求，您可以透過 [email protected] 與我們聯絡。我們將依照適用法律規定回應您的要求。 在您的要求中，請明確說明您要存取、修正、清除或限制，或拒絕其處理的個人資料。為保護您的安全，我們執行要求的個人資料僅限與您用於傳送要求給我們的帳戶、電子郵件地址或其他帳戶資訊相關，而且我們在執行您的要求前可能會需要驗證您的身分資料。我們會在合理可行的情況下盡量遵循您的要求。 請注意，若您行使您的 (部分) 選擇與權利，您可能就再也無法使用我們的部分或所有服務。 我們保護您的個人資料 我們認真看待您託付給飛利浦的資料，我們有責任避免此等資料遭到意外或未經授權的變造、遺失、誤用、揭露或存取。飛利浦採用各種安全性技術，以及技術性與組織措施保護您的資料。我們為此實施存取控制、防火牆及安全協定等各種步驟。 給父母的特別資訊 雖然這些服務的目標對象並非兒童，但依照適用法律所規定，飛利浦採取的政策是在收集、使用或揭露兒童的個人資料前，必須先取得父母或監護人的同意，以遵循法律規定。我們致力於保護兒童的隱私權需求，並強烈鼓勵父母與監護人針對兒童的線上活動與關注焦點扮演積極主動的角色。 如果父母或監護人發現自己的小孩未經父母或監護人的同意，即向我們提供其個人資料，請透過以下方式與我們聯絡：[email protected]。如果我們發現有兒童向我們提供其個人資料，我們會將此類資料從檔案中刪除。 當地特定資訊：您的加州隱私權 (僅限美國) 加州民法第 1798.83 條規定，客戶若設籍加州，得請我們免費提供我們在前一日曆年基於直接行銷目的向第三方揭露的個人資訊 (若有)，一年以一次為限。如果適用，這類資訊包括我們在前一個日曆年分享的個人資訊類別清單，以及我們共用資訊之所有第三方的姓名和地址。如果您是加州居民並希望提出此等要求，請造訪我們的隱私權網站：http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html 本隱私權聲明的變更 我們的服務得隨時變更，恕不事先通知。因此，我們保留權利，得隨時修改或更新本隱私權聲明。本隱私權聲明如有更新，隱私權聲明上方的日期亦會更新。 我們鼓勵您定期回來檢閱本隱私權聲明的最新版本。 新版隱私權聲明於公告後立即生效。如果您不同意此修訂版聲明，您應變更偏好設定，或考慮停止使用我們的服務。在這些變更生效後，若您繼續存取或使用我們的服務，即代表您確認知悉並同意修訂版隱私權聲明的內容。 與我們聯絡 如果您對本隱私權聲明的內容或飛利浦使用您個人資料的方式有任何問題，請透過 [email protected] 聯絡我們的資料保護專員。另外，您也有權向所在國家或地區的主管機關提出申訴。 Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656AE, Eindhoven The Netherlands