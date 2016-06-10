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NutriU隱私權聲明

生效日期：2022年____月

飛利浦NutriU 應用程式（簡稱「App」）提供個人化的營養服務，建立一個可分享烹飪的社群平台，並可追蹤世界各地的共同愛好者。本App也會向您提供與我們產品和／或第三方的相關服務（簡稱「服務」）。我們蒐集或處理您與App互動時的個人資料，包含與App配對的廚房家電，例如飛利浦攪拌機（簡稱「設備」)。 


本隱私權聲明旨在幫助您瞭解我們的隱私操作實例，包括蒐集的個人資料、原因和用途，及保障您的個人使用權益。本聲明適用於App蒐集或處理的個人資料，並由台灣飛利浦家電股份有限公司及隸屬或子公司（簡稱「飛利浦」、「Philips」或「我們」）所管理。


請同時閱讀服務條款，詳加瞭解您所使用的服務內容及需遵循的條款。

蒐集的個人資料及其用途

 

當您使用我們的服務時（包含存取、下載和安裝App），我們會接收到並蒐集您的個人資料，結合唯一識別碼進行處理。蒐集資料如下：

敏感性個人資料

當您同意我們蒐集您的表型資料，我們將使用體重、身高、身體活動水準及其它資料，透過推播通知和／或App內建訊息提供個人化的營養建議及秘訣給您。蒐集敏感個人資料前，我們會事先通知並徵得您的明確同意。


除上述資料外，不論是在App上或透過任意形式，我們要求您勿發送或公開任何敏感性個人資料（例如，社會安全號碼、種族／族裔、政治理念、宗教／哲學信仰、健康、性生活、性取向、生物／基因特徵、犯罪紀錄、工會背景）。
account data

帳戶資料當您建立 Philips會員帳戶時，我們蒐集您的個人資料。您可使用MyPhilips帳戶或是社交帳戶（如Apple帳戶）登入App。 

 

  • 我們蒐集的個人資料包括姓名、電子郵件信箱、國家／地區、語言偏好和密碼。此外，我們針對App的使用狀態進行處理，含使用時間、登入情形以及驗證資料，以利管理您的帳戶。

 

  • 若您使用社交帳戶登入Philips，我們蒐集的個人資料包含基本公開資料（例如，姓名／簡稱、個人檔案照片、識別碼、性別、主頁網址、生日、主頁面和所在位置）和您的電子郵件信箱以利身分驗證。在此情況下，您的社交媒體供應商因得知您使用該平台帳戶登入App可能進行資料蒐集。請閱讀該供應商（如Facebook、Google、Apple）的隱私權政策，瞭解其隱私權操作實務，包括蒐集哪些個人資料、使用處理方式以及如何維護帳戶安全。

 

  • 我們會使用您的帳戶資料來建立和管理您的帳戶，並提供個人化服務。您可以安心使用帳戶登入App。若是使用MyPhilips帳戶登入App，我們會寄出歡迎信，以供驗證使用名稱及密碼、回覆查詢、傳送服務相關公告，或提供直接促銷訊息給您（在您主動訂閱郵件的情況下）。您也可以使用MyPhilips帳戶購買產品或服務、參加宣傳活動或競賽、參與行銷相關社群活動（例如「按讚」或「分享」）、產品測試或問卷調查。
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其它提供的資料

您可使用App創建個人頁面，包含姓名／暱稱、簡短的自我描述、國家、創建與收藏的內容及關注的其他用戶。提供服務的過程中，我們會將蒐集到的資料（包含您偏好的美食、度量單位、擁有的設備和其它我們觀察到的資訊）結合至您的私人設定。

 

  • 我們使用其他已提供的資料打造個人化服務，使您成為分享烹飪相關內容的社群成員，可以關注相同愛好的用戶。我們將您的私人設定結合社群使用足跡，透過推播通知和／或App內建訊息發送最具關聯的內容給您，打造優質個人化使用體驗。這些推播通知及訊息可能包含第三方合作夥伴的內容。透過分析蒐集來的數據，專屬推薦和過濾演算法，為您提供最佳的個人化體驗

 

  • 某些國家／地區可使用「社群」功能，允許查看該地區其他用戶的食譜、分享自己的食譜以及發表評論。透過社群功能，您可以(i)輕鬆查看偏好的食物和符合您設備型號的內容（如健康氣炸鍋型號）；(ii)其他用戶可以看到您的姓名、國家、照片、App的社群互動以及儲存的食譜。App會顯示在您所處的國家／地區可否使用本「社群」功能。
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設備資料

當App與設備連接後，我們會在您讀取或使用設備時，蒐集設備特定資料，包含唯一使用者裝置編號、您所選的國家／地區、時區、使用時間跟狀況。根據您使用的設備型號使用的設備型號，設備會記錄食譜和食材並將資料傳送至App。我們會利用這些資料讓您控管設備，透過推播通知和／或App內建訊息提供您個人化營養服務的建議和秘訣。我們也可能使用這些設備資料進行分析，比如一天當中使用我們設備的時段。
cookies image

Cookies 和分析數據

我們使用 Cookie、標籤或類似技術（簡稱「Cookies」）來運作、提供、改善、瞭解和自訂我們的服務。Cookies可以識別您的行動裝置型號並蒐集所有攸關App使用的個人資料，包含唯一使用者裝置編號、行動裝置IP位置、行動網路瀏覽器、作業系統、使用時段和狀況以及其它服務相關的性能資料。根據行動裝置的IP位置及SIM電信業者，顯示與您所在地區相符的內容（包含使用語言）。

 

 

為提升個人化使用體驗，我們使用Cookies和分析數據。若您同意App使用通知功能，我們將透過推播通知和App內建訊息，提供您合適的內容和推薦。


我們可能也會使用您的Cookies 和分析數據詢問問題或者邀請您參加調查或專案研究，若您決定參加，我們會將您的帳戶資格、答覆、意見和經驗資料進行處理，使用其資料改善服務和開發廚房家電領域的新產品。


代表飛利浦處理Cookies的第三方公司與服務供應商會按照我們的規定來蒐集資料。以下為目前App使用的第三方Cookies：

 

  • Adobe Analytics. 我們採用Adobe Systems Software Ireland Limited（簡稱「Adobe」)提供的分析服務技術，Adobe Analytics 使用Cookies或類似技術，將文字檔案放置App中，協助分析App整體流量模式。Adobe確保在定位前將您的IP位置匿名化，並在儲存前轉換成通用IP位置。Adobe代表Philips使用這些資料以評估App的使用狀況及提供相關報告。Adobe不會將您的IP位置與Adobe持有的其它資料做關聯性處理。

 

  •  Apptentive. 我們使用Apptentive Inc. (簡稱「Apptentive」)的回饋通信服務技術。Apptentive使用類似Cookies的技術，蒐集您使用App時的回饋資料，幫助App分析整體流量模式。Apptentive代表Philips使用有關您的行動裝置資訊（例如製造商、型號和作業系統）、應用程式使用模式以及您選擇提供的訊息（例如問卷調查或意見回饋），以利瞭解App使用情況，支援並改善Philips的產品和服務。您的IP位置會以匿名形式供Apptentive使用和存取。

  • Branch Metrics. 我們使用Branch Metrics Inc. (簡稱「Branch」)提供的服務，將用戶深層鏈接至App，洞察分析用戶使用模式，並提供更優質的服務。Branch代表Philips處理有關您的App使用資料（像是行動平台、時間戳記、API 金鑰 —應用程式識別碼、App版本、行動裝置識別碼、iOS廣告識別碼、iOS供應商識別碼、Android 廣告商ID、IP位置、行動裝置型號、製造商、作業系統、App開啟／停止時間、行動網路代碼和網路狀態）。如果您透過行銷合作夥伴的平台（例如Facebook、Apple或Google）上的飛利浦廣告下載App，並同意Branch從您的行動裝置中蒐集廣告測量數據，包括唯一識別碼和分析您點擊的廣告和其它App活動紀錄（例如首次安裝、開啟和使用App分享功能），為瞭解廣告的成效並測量用戶參與度，我們會與廣告商平台共享您的廣告衡量數據，該平台將使用這些數據向我們報告廣告成效。同意使用Branch即表示您同意與我們的廣告商平台（例如Facebook、Apple或Google）共享您的廣告測量數據。該情況下，該平台將依其隱私權聲明處理您的資料。

Facebook：https://www.facebook.com/privacy/explanation

Apple：https://www.apple.com/privacy/

Google：https://policies.google.com/

  • Google Firebase. 我們使用Google Ireland Ltd. （簡稱「Google」)提供的App開發服務（簡稱「Firebase」)。Firebase使用Cookies或類似技術，將文字檔案放至App和網頁瀏覽器中。Firebase代表Philips使用有關您的行動裝置資料（像是裝置ID、IP位置、IDFA、Google Play服務 ID、MAC位置），並將資料轉換成唯一代碼。當您使用App時，我們將測量使用次數、造訪頁面、網路連線、載入時間以及當機狀況，透過這些訊息來評估和瞭解App的使用、測試和性能分析，以便優化我們的產品和服務。
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Data filled in by you

評分和評論資料

如果您在應用商店對App進行評論或評分，我們可能會處理此類訊息以回覆您的評論和問題，瞭解您對App的使用感受，以及對App和我們品牌的總體看法，透過利用這些分析來改進App程式和／或我們的產品和服務。我們只能查看您在App商店使用的名稱、評分、評論以及您決定公開分享的任何其它詳細資料。除非您有要求，否則我們不會將此資料或我們從您獲得的任何其它資料連結至您的帳戶。如果您尋求客戶支援，我們可能會透過您的訊息追蹤後續，並根據下述的「客戶支援資料」引導您完成客戶支援流程。

 

客戶支援

當您尋求客戶支援時，您會提供我們相關使用資料，包含Philips互動紀錄及您的聯絡方式，以便我們提供所需的支援。我們維持運作和提供我們的服務，包括提供客戶支援，改善、解決問題和自訂服務。當您與我們聯繫時，我們也會使用您的資訊回覆您。
Combined data

綜合資料

我們可能會將您的個人資料（包括帳戶資料、其它提供資料、設備資料、Cookies和分析數據）與您在Philips互動的社交媒體管道（如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式和連接的設備）期間蒐集的資料合併，包括您的IP位置、Cookies、行動裝置資訊、點擊的內容、詳細位置以及造訪的網站。

 

我們使用您的綜合資料來改善應用程式、設備和服務的內容、功能和可用性，以及包含開發新產品和服務。


如果您同意接收有關Philips產品、服務、活動和促銷訊息或我們精選合作夥伴的宣傳訊息，可透過電子郵件或數位管道（例如行動App和社交媒體）接收行銷和促銷通訊。為了能根據您的偏好和行為自訂通訊，並為您提供最佳的個人化體驗，我們可能會分析您的綜合資料。您可以隨時撤回同意接收行銷和促銷通訊。

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權限許可權

App可能會徵得您的同意，以允許我們存取行動裝置的儲存功能、感測器或其它功能（例如，照片、行程、通訊錄、相機、WI-FI、位置或藍芽）。我們僅在提供服務之必要情況下，存取以下功能：

 

  • 藍芽和WI-FI。App需要透過WI-FI連線至網路，也需要藍芽／WI-FI 將設備連接至App。您可以隨時通過行動裝置的設定中止藍芽／WI-FI連接。

 

  • 定位功能。某些設備型號，Android作業系統需粗略定位功能將設備連接至App。iSO作業系統也需要透過定位功能來識別App和設備的位置。我們並不會作其它用途，資料僅保存在您的行動裝置上，Philips無法存取此類數據。您可以隨時通過行動裝置的設定關閉定位功能。
 
  • 文件。 App需要存取行動裝置的文件，儲存App的語言設定和其它文件（例如，手冊、食譜、圖片、媒體檔或其他大型程式資產）以利運作。如果刪除應用程式，該資料將從您的行動裝置中刪除。
 
  • 照片和媒體。上傳App個人圖片前，App會先徵得您的同意，讓我們存取您行動裝置的相機或媒體庫的權限。Android作業系統可能會要求影片存取准許，但App僅供上傳圖片。
 
  • 有時，權限許可是為了運作行動裝置作業系統的先決因素。這種情況下，App可能會要求您允許我們存取某個感測器或數據。若非必要，我們不會蒐集此類訊息。
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Third parties

個人資料與誰共享？

我們可依據本隱私權聲明和／或適用法律向第三方服務供應商、協力廠商或其他相關第三方披露您的個人資料。

 

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，幫助我們營運、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。


我們會與以下服務供應商共享您的個人資料：


     IT 和雲端服務供應商這些服務供應商提供應用程式執行或服務時所需的必要硬體、軟體、網路、儲存裝置、交易服務和／或相關技術。

     分析服務供應商

 

這些服務供應商提供執行應用程式分析時所需的必要硬體、軟體、網路、儲存裝置、交易服務和／或相關技術。請見上方Cookies和分析數據。


我們要求協力廠商提供與我們相對的服務水準，以保障您的個資安全，並要求服務供應商根據我們的使用規範且僅於上述特定需求處理您的個人資料，只針對該服務項目存取最小限度的必要資料，以維護您的個資安全。


其他協力廠商

我們可能協同第三方按其用途處理您的資料。如果我們需將您的資料提供給第三方，根據適用法律，會先確保通知並徵得您的同意。在此情況下，請仔細閱讀第三方的隱私權聲明，以瞭解他們如何蒐集、使用、處理以及保護您的個人資料。


請注意，我們不會將您的個人資料提供給App出現的第三方廣告商，即便您選擇接收市場行銷和推廣通訊並允許使用所有Cookies。我們僅針對該廣告活動成效進行分析，並告知合作方其投放效益，例如，多少App用戶點擊廣告連結、多少交易是透過該廣告而來。若您同意使用Branch Metrics Cookie（如上述），我們透過App使用情形進行分析和評估廣告成效。我們提供給第三方的投放成效報告是基於彙總基礎，亦即第三方協力廠商無法重新定向任何App個人用戶。


Philips有時會將全部或部分業務出售給其他公司。該等所有權可能包含您與該業務範疇的個人資料轉讓給收購公司。隱私權注意事項中的所有權利和義務均可由 Philips 自由轉讓給我們的任何聯營公司，這可能牽涉到合併、收購、重組或資產出售，我們也可能透過法律或其他方式，將您的個人資料轉讓給我們的聯營公司、繼承實體或新擁有者。

 

Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

Kitchen Plus Skill（簡稱「Skill」）依據您所使用的設備型號，允許您透過Amazon Alexa控制您的設備並獲取資訊。


當您啟動Skill，我們允許透過Amazon帳戶與Philips帳戶連結登入App。當與帳戶連結時，Philips和Amazon將分別採取技術措施驗證身分。我們會分享帳戶識別資訊，但不會揭露您的帳戶身分（含姓名和電子郵件信箱）給Amazon。


啟動Alexa聲控服務時，Amazon會同步將指令轉成書面內容，提供唯一識別碼給我們。依照隱私權聲明，我們依照您的指令執行動作並回覆您的問題，並以書面方式分享資料，以便Amazon根據其隱私權聲明跟使用條款回應您的指令。根據您所使用的操控裝置，Philips和Alexa會交換設備資料，包含更新、變更跟移除設備。


您的指令和回應等同個人資料。您瞭解Amazon提供他們的服務給您，並經由您的同意允許我們與Amazon分享您的個人資料。Amazon可能會在你所在國家／地區外處理您的個人資料，在此情況下，法規(EU) 2016／679可能無法提供足夠的保障給您。您可以隨時撤回同意並停止使用Skill。欲瞭解更多，請詳閱Amazon隱私權聲明及使用條款。


跨境轉移

您的個人資料可能在我們設施或委聘服務供應商的任何國家／地區進行儲存和處理，使用本服務即代表您同意資料轉移至您居住國家／地區以外的國家／地區，該國家／地區的資料保護條例可能與您所在的國家／地區不同。某些情況下，該國家／地區的法院、執法機構、監管機構或安全機構可能有權存取您的個人資料。


我們會將您的資料保留多久？

我們會根據蒐集您的個人資料目的，在需要或許可的時間內保留您的個人資料。用於決定保留期限的標準包括：(i) 您使用App與服務的時間長度；(ii)我們是否有法律義務；或 (iii) 根據我們的法律及法規上的責任（例如配合適用法律的追訴時效、訴訟或監管偵查）。

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Choices and rights

您的選擇和權利

如果您想要提交請求以存取、更正、刪除、限制或反對您之前提供給我們的個人資料進行處理，或者您需向我們提交申請接收個人資料電子副本，以便將您的資料傳送給另一家公司（在適用法律規定的資料遷移權利範圍內），，可透過此處聯絡我們。我們將根據適用法律回應您的要求。  

 

 

請在需求申請中詳述您欲存取、更正、刪除、限制或反對其處理的資料。為了保障您的權益，我們只會針對您提供要求的帳戶、電子郵件信箱或其他相關帳戶資料（向我們提交需求的資料）執行動作。我們可能會在執行前驗證您的身分。我們會在合理可行的情況下盡快按照您的要求處理。


若是屬於我們須取得您的同意才可蒐集和／或處理的資訊，您有權隨時撤回同意，但不會影響撤回同意前我們針對您先前基於同意而處理資料的合法性。


請注意，如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能無法再使用我們的全部或部分服務。


我們依照您提供的資料以履行服務內容，如您不同意提供個人資料，可能因此無法使用本服務。

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We protect your personal data

確保您的個人資料安全

 

我們十分重視您的隱私，致力保護您委由我們處理的個人資料，防止他人意外或未經授權的竄改、遺漏、盜用、揭露或存取。我們使用各種安全科技、技術和組織措施來保障您的個人資料。為此，我們實施控管存取權、使用防火牆、以及安全協定等措施。

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Special information for parents

專為家長提供的特殊資訊

 

 

本服務非為兒童所打造使用。我們遵守適用法律，致力於保障兒童在網路的隱私權，未經家長或監護人許可，不得蒐集、使用或揭露兒童個人資料。我們強烈鼓勵家長與監護人積極參與兒童的網上活動及興趣。


如果家長或監護人發現兒童未經同意下向我們提供個人資料，請透過這裡聯絡請透過這裡聯絡我們。若發現孩童向我們提供個人資訊，其資料將會被刪除。

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Changes to the privacy notice

隱私權聲明變更

 

Philips有權不時變更或更新我們的服務，恕不另行通知。因此，我們保留隨時修改或更新本隱私權聲明的權利。我們會將最後更新日期標示於內文上方。


建議您定期瀏覽最新版本的隱私權聲明。


更新後的隱私權聲明將在發佈後立即生效。若不同意修訂版本，可以修改偏好設定或考慮終止使用本服務。任何變更生效後繼續使用本服務，將視為您已被告知並同意接受修訂後的隱私權聲明。

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contact image

聯絡我們

如果對隱私權聲明或Philips使用個人資料的方式有任何疑問，可透過這裡聯絡我們或資料保護人員。您亦有權向所在司法管轄區的主管機關提出申訴。

 

台灣飛利浦家電股份有限公司

臺北市大安區仁愛路3段136號10樓

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