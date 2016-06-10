服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，幫助我們營運、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。



我們會與以下服務供應商共享您的個人資料：



 IT 和雲端服務供應商這些服務供應商提供應用程式執行或服務時所需的必要硬體、軟體、網路、儲存裝置、交易服務和／或相關技術。

 分析服務供應商

這些服務供應商提供執行應用程式分析時所需的必要硬體、軟體、網路、儲存裝置、交易服務和／或相關技術。請見上方Cookies和分析數據。



我們要求協力廠商提供與我們相對的服務水準，以保障您的個資安全，並要求服務供應商根據我們的使用規範且僅於上述特定需求處理您的個人資料，只針對該服務項目存取最小限度的必要資料，以維護您的個資安全。



其他協力廠商

我們可能協同第三方按其用途處理您的資料。如果我們需將您的資料提供給第三方，根據適用法律，會先確保通知並徵得您的同意。在此情況下，請仔細閱讀第三方的隱私權聲明，以瞭解他們如何蒐集、使用、處理以及保護您的個人資料。



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Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

Kitchen Plus Skill（簡稱「Skill」）依據您所使用的設備型號，允許您透過Amazon Alexa控制您的設備並獲取資訊。



當您啟動Skill，我們允許透過Amazon帳戶與Philips帳戶連結登入App。當與帳戶連結時，Philips和Amazon將分別採取技術措施驗證身分。我們會分享帳戶識別資訊，但不會揭露您的帳戶身分（含姓名和電子郵件信箱）給Amazon。



啟動Alexa聲控服務時，Amazon會同步將指令轉成書面內容，提供唯一識別碼給我們。依照隱私權聲明，我們依照您的指令執行動作並回覆您的問題，並以書面方式分享資料，以便Amazon根據其隱私權聲明跟使用條款回應您的指令。根據您所使用的操控裝置，Philips和Alexa會交換設備資料，包含更新、變更跟移除設備。



您的指令和回應等同個人資料。您瞭解Amazon提供他們的服務給您，並經由您的同意允許我們與Amazon分享您的個人資料。Amazon可能會在你所在國家／地區外處理您的個人資料，在此情況下，法規(EU) 2016／679可能無法提供足夠的保障給您。您可以隨時撤回同意並停止使用Skill。欲瞭解更多，請詳閱Amazon隱私權聲明及使用條款。



跨境轉移

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我們會將您的資料保留多久？

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