1. 使用條款之接受 2. 條款之修改 3. 隱私權政策 4. 免責聲明 5. 註冊 6. 貢獻者 7. 賠償責任限制 8. 第三方內容/軟體 9. 著作權與商標 10. 網站中之專有權利 11. 美國 著作權侵害保護聲明 12. 補償與豁免 13. 網站之關閉 14. 飛利浦產品 15. 1995 年證券訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中之免責規定 (Safe Harbor ) 聲明 (美國) 16. 紛爭解決 17. 可分割性 18. 未為權利之拋棄 19. 標題
1. 使用條款之接受
2. 條款之修改
3. 隱私權政策
4. 免責聲明
5. 註冊
6. 貢獻者
7. 賠償責任限制
8. 第三方內容/軟體
9. 著作權與商標
10. 網站中之專有權利
11. 美國 著作權侵害保護聲明
12. 補償與豁免
13. 網站之關閉
14. 飛利浦產品
15. 1995 年證券訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中之免責規定 (Safe Harbor ) 聲明 (美國)
16. 紛爭解決
17. 可分割性
18. 未為權利之拋棄
19. 標題
本網站 (下稱「網站」) 係由台灣飛利浦股份有限公司(設立地址：台北市南港區園區街3之1號14樓) 所提供 (下稱「飛利浦」)。 以下使用條款將規範您對本網站之存取與使用。 此外，本網站所含或可透過本網站取得的特定內容、資料、素材或資訊 (下稱「內容」) 以及您可上傳、提交及/或公布至網站的特定內容、資料、素材或資訊，或您透過本網站進行之交易，可能必須適用特定的條款與條件。 這類條款可能附加於本使用條款，或在明定的範圍內取代本使用條款。
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本使用條款應以中華民國台灣之法令為準據法，並依該法解釋之。 您同意中華民國台灣台北之法院就因本使用條款或您使用本網站所生或與之相關的一切紛爭、請求或訴因，包括任何與本使用條款之存在或有效性有關之糾紛，具有非排他性的司法管轄權。但以您同意將這類紛爭、請求或訴因送交中華民國台灣台北法院為專門處理者為限。
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