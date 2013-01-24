培訓全台235位CPR+AED救心英雄

從員工、企業到城市 用健康科技打造安心城市

迎向125週年的重要時刻，台灣飛利浦從「心」強化台灣急救環境，不僅動員全台同仁進行「CPR+AED救心英雄訓練」培育235位救心英雄，同時加入公眾自動體外心臟去顫器（Automated External Defibrillator，簡稱AED）行列，並獲頒AED安心場所認證，成為台灣少數主動爭取成為安心場所的民營企業，用最實際的方式加入守護這塊土地的行列。

台灣飛利浦董事長暨總經理陳百州表示：「國際上，飛利浦榮耀走過125年並精準轉型對焦健康科技領域，整合小家電及專業級醫療設備事業群，以健康關護全程滿足未來人們對健康的需求；在台灣，飛利浦經過半世紀耕耘，不僅許多優質產品類別均居市場領導地位，更擴大員工身心健康推廣計畫，推出員工健康護照、戶外體育活動並進行工作環境改造，從內而外，實現『健康科技生活更美好』的品牌理想，目標要在2025年改善全球30億人的生活！」