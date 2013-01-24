荷蘭皇家飛利浦公司 (Royal Philips of the Netherlands) 是跨足多元科技領域的企業，致力於在醫療保健、優質生活和照明領域，透過有意義的創新提升人們生活，為心臟科、急症及家庭醫療照護、節能照明解決方案和新式照明解決方案領域的翹楚，在男士刮鬍修容和口腔保健方面也位居領導地位。
荷蘭皇家飛利浦公司 (Royal Philips of the Netherlands) 是跨足多元科技領域的企業，致力於在醫療保健、優質生活和照明領域，透過有意義的創新提升人們生活，為心臟科、急症及家庭醫療照護、節能照明解決方案和新式照明解決方案領域的翹楚，在男士刮鬍修容和口腔保健方面也位居領導地位。
從 120 多年前推出第一顆飛利浦燈泡以來，創新和以人為本的作法一直是我們企業堅持落實的核心精神。
我們致力於提供全新的醫療保健和照明科技，以及能滿足各地不同需求的創新消費性產品，讓全球客戶、消費者以及投資人的生活發生實質上的變化。我們相信深入瞭解人們的需求和想望，才是達成此一目標最好的作法。
因為結合人性與創新，我們得以建構出新一代科技，以及符合人們實際需求及想望的產品。這些都是能夠幫助人們追求健康、優質生活並且享受人生的有意義創新，也是成就飛利浦，並讓我們與眾不同之處。
培訓全台235位CPR+AED救心英雄
從員工、企業到城市 用健康科技打造安心城市
迎向125週年的重要時刻，台灣飛利浦從「心」強化台灣急救環境，不僅動員全台同仁進行「CPR+AED救心英雄訓練」培育235位救心英雄，同時加入公眾自動體外心臟去顫器（Automated External Defibrillator，簡稱AED）行列，並獲頒AED安心場所認證，成為台灣少數主動爭取成為安心場所的民營企業，用最實際的方式加入守護這塊土地的行列。
台灣飛利浦董事長暨總經理陳百州表示：「國際上，飛利浦榮耀走過125年並精準轉型對焦健康科技領域，整合小家電及專業級醫療設備事業群，以健康關護全程滿足未來人們對健康的需求；在台灣，飛利浦經過半世紀耕耘，不僅許多優質產品類別均居市場領導地位，更擴大員工身心健康推廣計畫，推出員工健康護照、戶外體育活動並進行工作環境改造，從內而外，實現『健康科技生活更美好』的品牌理想，目標要在2025年改善全球30億人的生活！」