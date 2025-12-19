我们的团队秉持多元包容的内核，汇聚了来自全球100多个国家的67,300名员工，他们拥有不同的文化背景、独到的观点与丰富的经验。 我們珍視這些不同之處，並賴以促進創造力和創新力的蓬勃發展。 我們致力於為志同道合的優秀人才打造最佳工作環境。