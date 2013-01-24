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Cookie 政策

飛利浦 Cookie 聲明

 

Cookie 聲明生效日期

2017 年 4 月

更多有關 Cookie 的資訊

飛利浦致力讓您能從線上體驗及互動間獲取豐富且相關的資訊。我們使用 Cookie 或類似技術以達成此目的。我們認為讓您瞭解我們網站所使用的 Cookie 及其用途為何，是相當重要的一件事。這有助於保護您的隱私，同時確保我們的網站對於使用者能更方便易用。

什麼是 Cookie？

Cookie 是在您造訪某些網站時，儲存至您終端設備 (電腦或行動裝置) 中的小型文字檔案。飛利浦也可能會運用類似技術，例如像素、網路信標、裝置指紋等。為了保持一致性，所有這些技術的組合在此統稱為「Cookie」。

為什麼要使用 Cookie？

Cookie 可能有各種不同用途。首先，可能會需要 Cookie，網站才可正常運作。舉例來說，如果不使用 Cookie，網站會難以記得您已登入，或是有哪些商品已放入購物車中。這些即為必要 Cookie

 

Cookie 也可用於分析網站的使用狀態、計算訪客人數，並且瞭解網站有何可改進之處。我們不會將此網站的統計數據和其他報告連結至特定人員。這些即為分析 Cookie

 

第三種是社交媒體 Cookie，用於整合社交媒體及網站，方便您在最喜愛的社交媒體服務中立即說讚，或是分享頁面或產品。

 

第四個 Cookie 的重要用途，就是啟動個人化線上廣告，以便在飛利浦網站內及其他網站上，顯示與您最相關，或是您最有興趣的廣告。此為 (鎖定式) 廣告 Cookie

在飛利浦的網站上，我該如何為自己的隱私權選擇 Cookie？

飛利浦網站讓您可選擇 Cookie 的偏好設定。按一下「Cookie」，就能選擇您希望網站使用的 Cookie 類型。您可隨時變更偏好設定。在「Cookie 設定」下也可以看到每個類別 (必要、分析、社交媒體、鎖定式廣告) 內的所有 Cookie 清單。

 

請注意，使用我們網站內的 Cookie 設定可能不會刪除已設定的 Cookie。在您於我們的網站上變更「Cookie 設定」後，可依下列敘述，在網路瀏覽器的設定中刪除已設定的 Cookie。

 

如果您正在瀏覽針對歐盟以外訪客所設計的飛利浦網站，您可運用網路瀏覽器的設定為自己的隱私權選擇 Cookie。 

如何管理或停用瀏覽器中的 Cookie

請注意，飛利浦目前未使用任何能夠回應您瀏覽器的「不要追蹤」訊號的技術解決方案。除了使用我們網站上的「Cookie 設定」區段外，您也可以隨時在瀏覽器設定中，管理您的 Cookie 設定。請注意，您的瀏覽器設定可能無法像我們網站中的「Cookie 設定」一樣容易使用。如果您在瀏覽器設定中停用所有 Cookie 或所有我們的 Cookie，可能會造成我們網站內的某些區段或功能無法運作，因為您的瀏覽器會阻止我們設定功能所需的 Cookie。建議您使用我們網站上的「Cookie 設定」，不要經由網路瀏覽器停用所有 Cookie。 

您可從下列清單中找到關於如何停用或管理所使用瀏覽器 Cookie 設定的進一步資訊：

 

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