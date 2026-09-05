Skip to main content
Professional healthcare
Products & Services
Inspiration
Support & Contact
Diagnostic imaging
Magnetic resonance imaging
MRI software
DWI TSE - Brain
DWI TSE - Brain
MR Clinical application
MRI software
DWI TSE - Brain
MR Clinical application
MRI software
DWI TSE allows diffusion imaging with excellent signal-to-noise ratio and sharpness with reduced geometric distortion*, especially in challenging anatomies such as inner ear.
Contact sales
Documentation
Brochure
Clinical applications brochure
(10.98 MB)
See all
Clinical image gallery
Axial DWI TSE (b1000)
Axial DWI TSE (ADC)
Coronal DWI TSE (b1000)
Axial DWI TSE (b1000)
Documentation
Clinical applications brochure
PDF
|
10.98 MB
Disclaimer
* Compared to DWI EPI