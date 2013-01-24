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飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在地點

飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在

飛利浦新推出的 24V 頭燈解決方案 
效能遠勝其他競爭產品


其他品牌車燈與它相比都相差甚遠。飛利浦新推出的 MasterLife 是市面上最長效的 24V車燈，不但效能遠勝其他競爭產品，更有助延長您巴士或卡車的服務年限！歡迎探索 MasterDuty 與 MasterDuty BlueVision 這款抗震性最高、造型最時尚的產品！飛利浦的全系列 24V 創新照明解決方案經過精心設計，能為您的業務帶來更多附加價值，讓您的客戶感到滿意！

 

MasterDuty

經久耐用的設計

精心設計的新 MasterDuty 頭燈，不但擁有最優異的抗震性，同時也非常耐用。這些頭燈的使用壽命及抗震性都是市面一般燈具的 2 倍。


Master 系列，您業務的最佳選擇

MasterDuty 的支撐棒與基座都具有更高的剛度，能充分降低機械衝擊，保護燈具；而堅固耐用的雙線圈燈絲經過特殊設計，不但可承受劇烈震動，也能保持穩定。對於要求產品經久耐用的駕駛來說，MasterDuty 正是他們的最佳選擇。我們所有 24V 燈具都是「原廠品質」，因為它們也是全球大多數汽車製造商的愛用產品。
Masterduty

功能：


使用壽命達 2 倍*

2 倍最大抗震性

強化的支撐棒與基座能有效抵抗衝擊

額外堅固耐用的雙線圈燈絲

高效能石英玻璃

原廠品質 (OE)

共提供 H1、H3、H4、H7、H11

 

*與市面上一般 H4 或 H7 產品比較

Masterduty 和 Masterlife 與一般照明的比較

MasterLife

優於任何車用產品

新一代的 MasterLife 不但使用壽命長達 4 倍，更可承受劇烈的應力與震動。MasterLife 是市面上使用壽命最久的產品，比一般頭燈長 4 倍之多*，因為它採用獨特的新氣體組成，再搭配雙線圈燈絲的幾何特性，能有效減少鎢金屬蒸發。

 

使用壽命市面最長久

它具備 MasterDuty 的優異抗震性，因此強度與耐用性極佳。MasterLife 頭燈的效能遠勝目前其他競爭產品！它也是最佳的原廠品質卡車照明解決方案，能讓您享有最高的效能表現及最少的換修停工時間。
Masterlife

功能


使用壽命達 4 倍* 

2 倍最大抗震性* 
額外堅固耐用的雙線圈燈絲 
高效能石英玻璃 
原廠品質 (OE)

共提供 H1、H3、H4、H7、H11


*與市面上一般 H4 或 H7 產品比較

Masterduty 和 Masterlife 與一般照明的比較

MasterDuty BlueVision

最佳氙氣燈效果

MasterDuty BlueVision 能產生藍色的氙氣燈效果，非常適合高格調與高效能並重的駕駛。飛利浦 MasterDuty BlueVision 將 MasterDuty 的優異耐用性和抗震性與藍色的氙氣燈效果相結合，展現最時尚的格調。

這些燈具的抗震性是一般燈具的兩倍。行車時頭燈的藍光效果再加上強力的白光，不但能散發高格調的時尚感，同時也提高了安全性。這個高效能與非凡格調兼具的照明解決方案，絕對能滿足要求最嚴苛的工作或駕駛人！
Masterduty blue vision

功能：


2 倍最大抗震性* 
有氙氣燈效果塗層的高效能石英玻璃 
特殊的藍色燈蓋，即使關燈也依然有型 
原廠品質 (OE)

共提供 H3、H4、H7

masterduty blue vision 與標準燈具的光輸入比較

卡車 工具

 

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