飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在地點
飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在地點
其他品牌車燈與它相比都相差甚遠。飛利浦新推出的 MasterLife 是市面上最長效的 24V車燈，不但效能遠勝其他競爭產品，更有助延長您巴士或卡車的服務年限！歡迎探索 MasterDuty 與 MasterDuty BlueVision 這款抗震性最高、造型最時尚的產品！飛利浦的全系列 24V 創新照明解決方案經過精心設計，能為您的業務帶來更多附加價值，讓您的客戶感到滿意！
精心設計的新 MasterDuty 頭燈，不但擁有最優異的抗震性，同時也非常耐用。這些頭燈的使用壽命及抗震性都是市面一般燈具的 2 倍。
使用壽命達 2 倍*
2 倍最大抗震性
強化的支撐棒與基座能有效抵抗衝擊
額外堅固耐用的雙線圈燈絲
高效能石英玻璃
原廠品質 (OE)
共提供 H1、H3、H4、H7、H11
*與市面上一般 H4 或 H7 產品比較
新一代的 MasterLife 不但使用壽命長達 4 倍，更可承受劇烈的應力與震動。MasterLife 是市面上使用壽命最久的產品，比一般頭燈長 4 倍之多*，因為它採用獨特的新氣體組成，再搭配雙線圈燈絲的幾何特性，能有效減少鎢金屬蒸發。
使用壽命達 4 倍*
2 倍最大抗震性*
額外堅固耐用的雙線圈燈絲
高效能石英玻璃
原廠品質 (OE)
共提供 H1、H3、H4、H7、H11
*與市面上一般 H4 或 H7 產品比較
2 倍最大抗震性*
有氙氣燈效果塗層的高效能石英玻璃
特殊的藍色燈蓋，即使關燈也依然有型
原廠品質 (OE)
共提供 H3、H4、H7