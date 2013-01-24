飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在地點
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飛利浦 12V 及 24V X-tremeVision LED 系列配備高功率的 LED 燈，產生的光度是標準白熾燈的 5 倍，能以清爽明亮的精準光線照亮車內，又不會使駕駛分心。這一系列提供 4000 K 到 8000 K 不等的色溫選擇 (取決於您選用的燈具)。
長達 12 年的使用壽命，加上絕佳的抗熱與抗震性，無論是想採購 24V 車內照明 (卡車、巴士和重型車輛)，還是要為整個車隊挑選經濟實惠的解決方案，這系列都是您的最佳選擇。飛利浦 X-tremeVision LED 車內照明解決方案擁有完美的幾何燈座，可搭配任何車輛使用，是理想的替換燈具選擇。
高亮度飛利浦 X-tremeVision 4000 K
明亮的白光，是最合適取代標準白熾車內燈的經濟實惠選擇。
4 000 色溫
高效能 LED
完美的幾何燈座
抗熱抗震
12 年的使用壽命
飛利浦 X-tremeVision LED 6000 K 的日光效果，
能以強光照亮車內每一處。
6 000 色溫
高效能 LED
完美的幾何燈座
抗熱抗震
12 年的使用壽命
8 000 色溫
高效能 LED
完美的幾何燈座
抗熱抗震
12 年的使用壽命