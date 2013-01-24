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產品

方向燈和
車內燈

飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在地點

飛利浦汽車產品能提供滿足您客戶需求的企業解決方案。線上產品目錄收錄的是代表性的產品系列，因此部分產品可能並未於您所在的國家或地區販售。如需詳細資訊，請查看您的所在

24V 方向燈和車內燈


飛利浦 24V 方向燈和車內燈系列，為卡車、巴士或重型車輛提供多樣的標準或 LED 照明解決方案。從前、側或後方向燈一直到煞車燈、霧燈和車牌燈，無論您的愛車需要什麼樣的燈具，飛利浦都能提供高效能的長效產品。

X-tremeVision LED 系列


飛利浦 12V 及 24V X-tremeVision LED 系列配備高功率的 LED 燈，產生的光度是標準白熾燈的 5 倍，能以清爽明亮的精準光線照亮車內，又不會使駕駛分心。這一系列提供 4000 K 到 8000 K 不等的色溫選擇 (取決於您選用的燈具)。

 

長達 12 年的使用壽命，加上絕佳的抗熱與抗震性，無論是想採購 24V 車內照明 (卡車、巴士和重型車輛)，還是要為整個車隊挑選經濟實惠的解決方案，這系列都是您的最佳選擇。飛利浦 X-tremeVision LED 車內照明解決方案擁有完美的幾何燈座，可搭配任何車輛使用，是理想的替換燈具選擇。

X-tremeVision LED 4 000 K

X-tremeVision LED 4 000 K

高亮度飛利浦 X-tremeVision 4000 K

明亮的白光，是最合適取代標準白熾車內燈的經濟實惠選擇

X-tremeVision LED 4 000 K inside a car

功能：


4 000 色溫

高效能 LED

完美的幾何燈座

抗熱抗震

12 年的使用壽命

X-tremeVision LED 6 000 K

X-tremeVision LED 6 000 K

飛利浦 X-tremeVision LED 6000 K 的日光效果，

能以強光照亮車內每一處

X-tremeVision LED 6 000 K inside a car

功能：

 

6 000 色溫

高效能 LED

完美的幾何燈座

抗熱抗震

12 年的使用壽命

X-tremeVision LED 8 000 K

X-tremeVision LED 8 000 K
X-tremeVision LED 8000 K Cool blue 具有獨特的時尚藍色氙氣燈效果，最適合尋求更高格調與強勁日光效果的駕駛。
X-tremeVision LED 8 000 K inside a car

功能： 


8 000 色溫

高效能 LED

完美的幾何燈座

抗熱抗震

12 年的使用壽命

24V 鹵素燈系列：MasterLife 及 MasterDuty 方向燈和車內燈


在長途行車時，您的司機需要有安全而舒適的環境，才能順利完成任務。飛利浦 MasterLife 及 MasterDuty 方向燈和車內燈系列，正是能滿足這種需求的產品。它們擁有頂尖的品質與長效的高功率效能，讓他人不管任何天氣狀況都能清楚看見您的車輛，同時也能在夜間營造舒適的休息環境。
日間及夜間卡車照明狀況的動畫

卡車 工具

 

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