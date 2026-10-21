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家用產品配件

手持食物調理攪拌器配件 (1)

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手持食物調理攪拌器配件

  • Philips 食物調理機 3000 系列
  • Philips 食物調理機 3000 系列
  • Philips 食物調理機 3000 系列
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  • Philips 食物調理機 3000 系列
  • Philips 食物調理機 3000 系列

Philips 食物調理機 3000 系列
食物調理機

HR1501/03
  • PowerChop 科技帶來頂級切碎效果
  • 450W 馬達帶來快速完美效果
  • 在 1 公升調理杯中製作喜愛的沾醬和醬料
  • 透過 2 段速度設定控制您的成果
  • 調理杯和刀片均可用洗碗機清洗
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