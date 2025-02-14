家用顯示器 家用顯示器 1000 系列 27 吋 (68.6 公分) 3840 x 2160 (4K UHD) 5000 系列 32 (對角線 31.5 吋 / 80 公分) 3840 x 2160 (4K UHD)
-{discount-value} Monitor 4K UHD 顯示器
1000 系列,
27 吋 (68.6 公分),
3840 x 2160 (4K UHD)
EPEAT
電子產品環境績效評估工具 (EPEAT) 是一種以 IEEE 1680 - 2006 環境表現標準為基礎的系統，用於評估電子產品的環保程度。EPEAT 目前涵蓋桌上型電腦、筆記型電腦和顯示器。
購買者和製造商都認知到產品對環境的影響漸趨重要，因此正在尋找一套標準的環境規則來定義所謂的「綠色產品」。EPEAT 滿足了雙方的需求。有了這個標準準則，購買者能據以比較產品，而製迼商則能瞭解如何在產品設計中達到環保的目的。標有 EPEAT 標誌的產品即視為綠色產品，能有效降低對環境的影響。
根據 EPEAT 金級標準，我們免費回收飛利浦顯示器包裝材料中的硬紙板和泡棉填充物。如需如何回收包裝材料的相關資訊，請洽您當地的服務中心。 回收
我們希望能透過意義非凡的創新設計，來改善人們的生活品質，並致力於以永續方式利用地球有限的資源來達到此目標。因此，我們不斷努力地提升產品的環境績效。使用過的飛利浦顯示器及相關包裝材料皆可依據所有環境法律回收。我們並與多個組織通力合作，以確保實現上述目標。 B2B 系列 B2B 系列 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 27 吋 (68.6 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 31.5 吋 (80 公分) 3840 x 2160 (4K UHD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 27 吋 (68.6 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP) 27 吋 (68.6 公分) 1920 x 1080 (Full HD) VGA (類比) HDMI (數位 HDCP)
SoftBlue LED 運用智慧型技術減少有害短波藍光，同時不影響顯示器的色彩或影像品質。SoftBlue LED 科技通過國際測試組織 TUV Rheinland 認證，可減少有害藍光。 EPEAT
電子產品環境績效評估工具 (EPEAT) 是一種以 IEEE 1680 - 2006 環境表現標準為基礎的系統，用於評估電子產品的環保程度。EPEAT 目前涵蓋桌上型電腦、筆記型電腦和顯示器。
購買者和製造商都認知到產品對環境的影響漸趨重要，因此正在尋找一套標準的環境規則來定義所謂的「綠色產品」。EPEAT 滿足了雙方的需求。有了這個標準準則，購買者能據以比較產品，而製迼商則能瞭解如何在產品設計中達到環保的目的。標有 EPEAT 標誌的產品即視為綠色產品，能有效降低對環境的影響。
根據 EPEAT 金級標準，我們免費回收飛利浦顯示器包裝材料中的硬紙板和泡棉填充物。如需如何回收包裝材料的相關資訊，請洽您當地的服務中心。 回收
我們希望能透過意義非凡的創新設計，來改善人們的生活品質，並致力於以永續方式利用地球有限的資源來達到此目標。因此，我們不斷努力地提升產品的環境績效。使用過的飛利浦顯示器及相關包裝材料皆可依據所有環境法律回收。我們並與多個組織通力合作，以確保實現上述目標。 遊戲與娛樂 遊戲與娛樂
Ambiglow創造出個性化燈光氛圍感，QD OLED可享生動色彩，並有超曲屏，邀您體驗身臨其境的畫面。 Evnia 3000 24 (對角線 23.8 吋 / 60.5 公分) 1920 x 1080 (Full HD) Evnia 5000 27 吋 (68.5 公分) 2560 x 1440 (QHD) USB-C 多功能顯示器 USB-C 多功能顯示器 探索 USB-C 如何助益和簡化您的工作與生活
無瑕 影像品質不過是完美全貌的要素之一。專業使用者追求的顯示器要能簡單快速地 設置 與設定，繼而創造整潔俐落的工作空間。這正是飛利浦精心打造這款顯示器的原因，搭載以全新 USB 3.1 C 型標準為基礎的整合式擴充解決方案，透過簡易且實際的方式利用同一條線路傳輸不同訊號。現在您可以憑藉一條纜線傳輸視訊、USB 和週邊訊號，同時為筆記型電腦或智慧型裝置充電。 USB-C 供電
向充電器和電源纜線說再見！一個 USB-C 連接埠即可將視訊與高速 USB 訊號傳輸至顯示器，同時以高達 95W 的功率為您的筆記型電腦和智慧型手機充電。飛利浦顯示器通過測試，確認可與大多數的筆記型電腦和手機品牌與型號相容。 資料
最新 USB 3.1 標準提供 USB 2.0 的 20 倍速度，傳輸作業現在轉瞬即可完成，所需時間只是過去的零頭。以一整部 4K 電影為例，不到 60 秒即可傳輸完畢。 乙太網路 RJ45
除了 USB 集線器之外，我們還獨家提供 乙太網路 (RJ45) 連接埠，提升便利性與安全性。
飛利浦 40B1U5600
> USB-C 顯示, 充電, 多功能擴充
> 40 吋 IPS 全平面
> 21:9 寬螢幕顯示器採用 > VESA Display HDR400 認證
擁有飛利浦 USB-C 擴充顯示器，您可以享受下列優勢：
+ 只需一條反向 USB-C 纜線，就可快速設置您的工作站或帶著筆電走天涯
+ 僅需一組滑鼠、鍵盤或週邊裝置，即可透過內建 KVM 切換器使用多種裝置 + 無須其他外接式電源供應器即可為筆記型電腦或智慧型裝置供電 + 瞬間為手機充電並傳輸資料 + 透過功能豐富且價格誘人的單一解決方案，同時節省空間和預算 6000 系列 45 (對角線 44.5 吋 / 113 公分) 5120 x 1440 (Dual QHD) 5000 系列 40 (對角線 39.53 吋 / 100.4 公分) 3440 x 1440 (WQHD) B Line 34 吋 (86.36 公分) 3440 x 1440 (WQHD) 便攜式顯示器 便攜式顯示器
Business Monitor
16B1P3300_69
兼具效能及適應性，讓您隨時隨地工作
全新、輕巧、便攜的 Philips 顯示器支援您的日常生產力。一條 USB-C 連接線即可連接視訊及供電，讓您分享呈現內容，以及運行雙螢幕兼可提高生產力的隨身工作站。
多種連接選項
筆記簿型電腦、手機、顯示器 - Philips 便攜式顯示器提供多種連接選項，帶來真正的即插即用體驗。一條 USB-C 連接線令連接變得輕鬆簡單，讓您可以連接任何裝置，隨時呈現簡報、工作或運行雙螢幕隨身工作站。 雙螢幕提升生產力
更多螢幕空間讓用戶擁有更多多工處理的可能性。Philips 便攜式顯示器讓用戶無需在視窗之間切換，即可在多個視窗中輕鬆工作，提升生產力的同時統籌全局。 多角度底座
傾斜底座可彎曲 0 至 90 度，其靈活性可讓您隨時隨地舒適工作。
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