主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

咖啡 (18)

0 篩選

篩選

0 篩選
產品類型
價格
全自動義式咖啡機
Saeco 全自動義式咖啡機
滴漏式咖啡機
功能
玻璃杯

飛利浦 Aroma 咖啡壺使用玻璃製作，專門為保留濾煮式咖啡的風味所設計。
可調整咖啡溫度

這款咖啡機讓您可以根據自己的喜好調整咖啡的溫度。例如，使用吸熱陶瓷杯時選用較高溫度；針對較薄的玻璃杯或塑膠隨行杯時則使用較低的溫度。

濃度選擇

看您想要濃郁的義式咖啡還是溫潤的義式淡咖啡，都能使用濃度選擇功能進行調配。
陶瓷研磨器

陶瓷研磨器在許多層面上都勝過其他競爭廠牌所使用的鋼製研磨刀片︰提供精準的研磨效果、優異的使用壽命，與無比安靜的操作過程，且不會燒焦咖啡豆，給您最純粹的口味
適合不同大小的杯具

透過升高或降低壺嘴或滴盤，您可以任意調整咖啡機的高度，好搭配愛用的咖啡杯或馬克杯。
預潤功能

預潤處理能確保咖啡粉在沖煮之前先經過潤濕，以利均勻釋放香氣。

零件可用洗碗機清洗

零件可用洗碗機清洗，清潔輕鬆又便利。
自動斷電

咖啡機會自動關機，節省能源。
鮮乳解決方案
自動奶泡器

整合式鮮奶盒奶泡器可輕鬆存放在冰箱內，隨時能用來打製奶泡，搭配美味的卡布奇諾與其他飲品。
搭配獨立奶泡器

您可以使用 Pannarello 經典奶泡器，將鮮奶打成您想要的奶泡綿密度。只要將 Pannarello 放進鮮奶中，以畫圓圈方式慢慢攪拌鮮奶。攪拌鮮奶的時間可以由您自己決定，攪拌時間越久，奶泡就會越綿密。
咖啡飲品
濾煮式咖啡

尋找能製作濾煮式咖啡的咖啡機。濾煮式咖啡的製作方式：將煮沸的熱水沖入紙製咖啡濾網內的咖啡粉。在德國，會裝在 125 毫升的杯中提供，而在美國則會裝上 250 毫升左右，比起義式濃縮咖啡更具圓潤風味。
咖啡牛奶飲品

尋找能製作如卡布其諾等奶泡咖啡飲品的咖啡機。
義式濃縮咖啡

尋找所有能製作義式濃縮咖啡的咖啡機。義式濃縮咖啡的製作方式：在 9 巴有效壓力下，將攝氏 88 度的熱水在 25 秒內通過 7 公克填壓過的細磨咖啡粉，再倒上細緻的一層咖啡脂，就是一杯 25 毫升的義式濃縮咖啡。較濾煮式咖啡更強烈也更純粹。
材質及質感
不鏽鋼

堅固不鏽鋼產品外殼，給您優異的使用壽命與絕佳設計
塑膠及不鏽鋼

時尚的不鏽鋼組件搭配耐用的合成纖維材料，高雅組合打造出自然典雅的咖啡機設計，同時也很方便清理。
塑膠

這款機器使用合成纖維材料，耐用好清理，專為喜歡簡單務實生活的人們所設計。
清潔與維護
自動清潔和除垢

把時間花在生命裡更有意義的事物上：咖啡機在電源開啟及關閉時皆會自動沖洗；如有需要，您可將除垢劑放入水箱中進行除垢
鮮乳盒清潔功能

把時間花在生命裡更有意義的事物上：牛奶盒會在每次使用後自行清理。
與 AquaClean 濾網相容

全自動義式咖啡機可搭配專利 AquaClean 濾水器使用。AquaClean 可確保您無需在 沖煮 5,000 杯 (2 年) 後為全自動義式咖啡機除垢。

是否沒找到想要的東西？

檢視所有產品
* 建議零售價格

最近檢視的產品