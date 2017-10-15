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飛利浦 Aroma 咖啡壺使用玻璃製作，專門為保留濾煮式咖啡的風味所設計。
濾煮式咖啡機的電熱咖啡壺能讓您的咖啡保溫更久，同時保留咖啡風味，而不是像採用玻璃咖啡壺的咖啡機一般，在咖啡壺下使用加熱板。
本款濾煮式咖啡機採用智慧型出汁嘴，讓咖啡呈漩渦狀滴入玻璃杯中，使香味能夠持續四溢飄散，即使煮到最後一杯依然香醇濃郁。這項功能可確保這款濾煮式咖啡機所製作的咖啡，從第一杯到最後一杯都維持同樣的濃度，即使喝到最後一滴依然香醇美味。
享有專利的濃度切換功能可讓您自行設定水流過咖啡粉團的方式：分散水流設定帶來的是滑順溫和的口感；集中水力設定帶來的是強烈濃郁的風味。
沒有什麼能比得上現煮咖啡在空氣中瀰漫的甜美香氣。飛利浦滴漏式咖啡機外殼上具備超寬出風口，保證給您感官為之沉醉的極致咖啡體驗。
濾煮式咖啡機的電熱咖啡壺具備一項優異功能，在煮好咖啡後可將香味鎖在壺內，讓新鮮度、風味與香氣保持更久。
飛利浦創新的 Boil and Brew 功能可將水加熱至攝氏 93 度以上，然後流過研磨咖啡，確保每一杯濾煮式咖啡都能擁有豐潤風味及迷人芳香，這是飛利浦滴漏式咖啡機獨一無二的功能。
所有不具備 AromaSelect 的飛利浦咖啡機皆具有 IntenseBrew 功能。其預設的設定可確保集中水流通過研磨咖啡粉，然後注入玻璃杯或電熱咖啡壺，賦予濾煮式咖啡更加香濃的風味。
這款咖啡機讓您可以根據自己的喜好調整咖啡的溫度。例如，使用吸熱陶瓷杯時選用較高溫度；針對較薄的玻璃杯或塑膠隨行杯時則使用較低的溫度。
看您想要濃郁的義式咖啡還是溫潤的義式淡咖啡，都能使用濃度選擇功能進行調配。
專利的 VariPresso 蒸餾沖泡鍋爐讓這些全自動義式咖啡機能提供各式各樣的咖啡飲品。其中的祕密就是可調整的沖煮壓力：將壓力調高，給您強烈濃郁的義式咖啡；或將壓力降低，煮出經典義式淡咖啡。
全自動義式咖啡機電源開啟時，快速加熱技術可迅速加熱咖啡管路，避免流失一杯完美的熱咖啡所需要的溫度，同時讓您無需等候，立即享用第一杯咖啡。
陶瓷研磨器在許多層面上都勝過其他競爭廠牌所使用的鋼製研磨刀片︰提供精準的研磨效果、優異的使用壽命，與無比安靜的操作過程，且不會燒焦咖啡豆，給您最純粹的口味
移動拉桿可即切換咖啡的種類，在任何時刻都能以新鮮研磨的咖啡粉，隨心所欲地煮上一杯好咖啡：早上享受香醇濃厚的義式濃縮咖啡；傍晚品嚐一杯香氣撲鼻的濾煮式咖啡。這是飛利浦咖啡機獨創的特有功能。
Saeco GranBaristo Avanti 可使用您自己的智慧型裝置加以操控，輕鬆客製化每一種咖啡飲品；或讓 Avanti 當您的管家，您的客人只需要透過平板電腦選擇想要的咖啡，就能享受最棒的款待。
透過升高或降低壺嘴或滴盤，您可以任意調整咖啡機的高度，好搭配愛用的咖啡杯或馬克杯。
本咖啡機可以調整並儲存您偏好沖煮的咖啡量。
觸控面板的 LED 指示燈會引導您使用產品的不同功能，讓您的咖啡體驗更加便利有趣！
預潤處理能確保咖啡粉在沖煮之前先經過潤濕，以利均勻釋放香氣。
咖啡機會提醒您何時該為產品除垢；請用特定的 SENSEO® 或 Saeco 除垢劑 為產品除垢，以確保咖啡機能盡可能延長使用壽命。
零件可用洗碗機清洗，清潔輕鬆又便利。
咖啡機會自動關機，節省能源。
整合式鮮奶盒奶泡器可輕鬆存放在冰箱內，隨時能用來打製奶泡，搭配美味的卡布奇諾與其他飲品。
Cappuccinatore 奶泡器是乾淨衛生的自動奶泡器。只要將管子放進牛奶盒中，咖啡機即會自動製作可口的牛奶風味。之後，清潔循環會沖洗牛奶管。
獨立奶泡器能快速加熱並打發一或兩杯卡布其諾份量的奶泡，且具有不沾黏塗層，可輕鬆使用水龍頭沖洗乾淨。
您可以使用 Pannarello 經典奶泡器，將鮮奶打成您想要的奶泡綿密度。只要將 Pannarello 放進鮮奶中，以畫圓圈方式慢慢攪拌鮮奶。攪拌鮮奶的時間可以由您自己決定，攪拌時間越久，奶泡就會越綿密。
尋找能製作濾煮式咖啡的咖啡機。濾煮式咖啡的製作方式：將煮沸的熱水沖入紙製咖啡濾網內的咖啡粉。在德國，會裝在 125 毫升的杯中提供，而在美國則會裝上 250 毫升左右，比起義式濃縮咖啡更具圓潤風味。
尋找能製作如卡布其諾等奶泡咖啡飲品的咖啡機。
尋找所有能製作義式濃縮咖啡的咖啡機。義式濃縮咖啡的製作方式：在 9 巴有效壓力下，將攝氏 88 度的熱水在 25 秒內通過 7 公克填壓過的細磨咖啡粉，再倒上細緻的一層咖啡脂，就是一杯 25 毫升的義式濃縮咖啡。較濾煮式咖啡更強烈也更純粹。
堅固不鏽鋼產品外殼，給您優異的使用壽命與絕佳設計
時尚的不鏽鋼組件搭配耐用的合成纖維材料，高雅組合打造出自然典雅的咖啡機設計，同時也很方便清理。
優質的合成纖維材料，讓耐用的咖啡機擁有時尚奪目的設計。
這款機器使用合成纖維材料，耐用好清理，專為喜歡簡單務實生活的人們所設計。
把時間花在生命裡更有意義的事物上：咖啡機在電源開啟及關閉時皆會自動沖洗；如有需要，您可將除垢劑放入水箱中進行除垢
把時間花在生命裡更有意義的事物上：牛奶盒會在每次使用後自行清理。
全自動義式咖啡機可搭配專利 AquaClean 濾水器使用。AquaClean 可確保您無需在
沖煮 5,000 杯 (2 年) 後為全自動義式咖啡機除垢。
提供您沖煮咖啡所需的一切，甚至可擴展您咖啡機的功能。
協助您延長咖啡機或義式咖啡機使用壽命的濾水器、除垢劑等。
有東西故障了嗎？這些零件能避免您花大錢更換整台義式咖啡機或咖啡機。
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