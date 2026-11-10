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胎壓偵測 (2)

1–2 / 2 筆結果
排序:

胎壓偵測

  • Philips TD5101i
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Philips TD5101i
胎壓偵測系統

TD5101I
  • 四具內部輪胎感應器
  • 4 秒內發出漏氣警告
  • 太陽能無線裝置
  • 感應器電池壽命長達 4 年
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  • Philips TD5101x
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  • Philips TD5101x
  • Philips TD5101x

Philips TD5101x
胎壓偵測系統

TD5101X
  • 四具連結於輪胎上的感應器
  • 5 秒內發出漏氣警告
  • 太陽能無線裝置
  • 感應器電池壽命長達 4 年
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