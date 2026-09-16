產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

空調

空調 (3)

1–3 / 3 筆結果
排序:
  • Philips Air系列 變頻冷暖

Philips Air系列 變頻冷暖
壁掛式空調

FAC50V1CA1HY/96
  • 快速暖房與冷房
  • 卓越的品質
  • 品質升級
檢視產品
  • Philips Air系列 變頻冷暖

Philips Air系列 變頻冷暖
壁掛式空調

FAC36V1CA1HY/96
  • 一鍵「舒適風」
  • 精工品質 性能卓越
  • 品質升級 省電之星
檢視產品
  • Philips Air系列 變頻冷暖

Philips Air系列 變頻冷暖
壁掛式空調

FAC29V1CA1HY/96
  • 單鍵「舒適風」
  • 卓越的品質
  • 品質升級
檢視產品