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飛利浦

Beetroot and Carrot Juice

份量 1 persons, 準備時間: 5 minutes
0-30 分鐘
果汁機
蔬菜
無堅果
素食主義者
水果
飲品和冰品

食材

  • 2 beetroots
  • 3 carrots
  • 1 tablespoon of lime juice
  • 2 tablespoons of yoghurt

做法

  • Peel the beetroot and the carrot. Cut into chunks and place in the juicer (speed 2).
  • Add lime juice to taste, and season with salt and freshly ground pepper. Serve with 2 tablespoons of runny yoghurt and a long spoon. Carefully stir in the yoghurt.
Beetroot and Carrot Juice

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