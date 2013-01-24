母乳保鮮期限有多長？

首先，讓我們來看看儲存母乳的各種細節。

母乳其實相當耐久，但前提是要保存於無菌的密封容器中，並在穩定的溫度下冷藏。能存放多久取決於您貯藏的地方。以下是一個簡要說明：

冷藏：在華氏 39.2 度 (攝氏 4 度) 或更低溫的環境中，最多 5 天

冷凍 (冰箱)：可達 2 星期

冷凍 (獨立隔層)：可長達 6 個月

室溫：最多 4 小時

如果這一切聽起來好像有一大堆東西要記住，別害怕！避免混淆的最好方法是將所有奶瓶和容器按日期加以標記，並從最舊的開始飲用。

當然，有時候您可能需要攜帶乳汁，務必要在這些情況下使用隔熱的保冷袋。

您也許會想知道乳汁能否要先擺放一段時間後再冷藏。不幸的是，答案是否定的。避免母乳變質的關鍵是將其保持在一個恆定的溫度，所以如果您計劃冷藏或冷凍，就必須盡快進行。

餵哺母乳的最佳溫度是多少？

現在，讓我們來談談母乳的加熱。

加熱母乳表示將母乳的溫度提高到介於體溫和室溫之間，儘管有些嬰兒並不介意喝起來有點涼涼的。

最簡單和最安全的加熱母乳方法是使用嬰兒奶瓶加熱器。我們不建議使用微波爐，因為它們經常會有局部過熱現象，可能會燙到小寶貝的嘴巴。另一方面，嬰兒奶瓶加熱器可讓您溫和解凍及/或均勻加熱乳汁，同時保持母乳的品質。

冷凍的乳汁可以在嬰兒奶瓶加熱器中 (同樣地，這也能維持母乳的品質)、冰箱裡、在自來水下，或置於一碗溫水中解凍。一旦解凍，不要重新冷凍。

如果您無法使用嬰兒奶瓶加熱器，您可以將乳汁放在一碗溫水中加熱。在餵哺您的小寶貝之前，請務必先在您的皮膚上測試一下溫度。

祝您餵哺愉快！

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