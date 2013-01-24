尋找最適合您的吸乳器

現在您知道應該考慮的事項了，以下是各款吸乳器彼此之間的差異。

雙邊舒適型電動吸乳器

雙邊舒適型電動吸乳器是三種之中效率最高的。雖然是比較大的投資，但您會在更短的時間內得到更多的母乳，這對於每天得在家裡或在工作中集乳的媽媽來說，是個不錯的選擇。

適合對象：想要節省時間的媽媽

單邊舒適型電動吸乳器

在電動系列產品中，單邊舒適型電動吸乳器是更加便於攜帶的選擇。您將享有與雙邊電動型同樣舒適的設計和技術，並加上一個電池組，讓您在附近沒有電源插座時，一樣能集乳。

適合對象：希望到處都能使用的媽媽

手動舒適型吸乳器

手動吸乳器較為費時，但能提供良好的可攜性，想要輕巧且能放進您的手提包，或是只打算偶爾一次？手動吸乳器為您提供了靈活性和簡單的備用選項。

適合對象：想要可攜帶出門的產品，或偶爾集乳的媽媽

還沒完唷

仍然不知道哪種吸乳器最適合您？沒關係。要準確地預測您需要什麼可能很困難，這就是為什麼我們的電動吸乳器具有可輕鬆轉換為手動吸乳器的設計。當您有外出使用的需求時，只要將握把和隔膜及短柄 (兩者皆可線上購買) 裝上吸乳器，立即就能帶著走！

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