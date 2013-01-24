為什麼要吸乳？
這個問題是一個很好的起點，因為答案可能並不如所想的那麼明顯。媽媽們吸乳的原因有百百種，有些媽媽開始吸乳是因為她們的寶寶餵哺不易，而她們想在餵母乳這條路上繼續堅持下去。其他的媽媽會用吸乳來作為減輕乳房腫脹的方法，或者在她們無法當場餵奶時，也能讓自己的寶寶喝到母乳。
為什麼要吸乳？
這個問題是一個很好的起點，因為答案可能並不如所想的那麼明顯。媽媽們吸乳的原因有百百種，有些媽媽開始吸乳是因為她們的寶寶餵哺不易，而她們想在餵母乳這條路上繼續堅持下去。其他的媽媽會用吸乳來作為減輕乳房腫脹的方法，或者在她們無法當場餵奶時，也能讓自己的寶寶喝到母乳。
三種類型的吸乳器
在吸乳器在世界中，有三個關鍵產品可以考慮：
有些媽媽對雙邊電動吸乳器的速度評價極高，但有些比較喜歡手動吸乳器的可行動性。因此，當我們在談論選擇最好的吸乳器時，並不表示我們認為有一個「正確」的選擇，是每位媽媽都應該使用的。對您而言，最佳的吸乳器要能適合您的生活型態、寶寶的需要，甚至是個人喜好。
釐清自己的需求
讓我們透過釐清您和寶寶的需求來縮小搜尋範圍，或者至少試著去預測一下！
問問自己下面的一些問題：
如果您覺得有點不確定也別緊張。新手上路不是問題！還有健康保健專家也可以提供建議。
尋找最適合您的吸乳器
現在您知道應該考慮的事項了，以下是各款吸乳器彼此之間的差異。
雙邊舒適型電動吸乳器
雙邊舒適型電動吸乳器是三種之中效率最高的。雖然是比較大的投資，但您會在更短的時間內得到更多的母乳，這對於每天得在家裡或在工作中集乳的媽媽來說，是個不錯的選擇。
適合對象：想要節省時間的媽媽
單邊舒適型電動吸乳器
在電動系列產品中，單邊舒適型電動吸乳器是更加便於攜帶的選擇。您將享有與雙邊電動型同樣舒適的設計和技術，並加上一個電池組，讓您在附近沒有電源插座時，一樣能集乳。
適合對象：希望到處都能使用的媽媽
手動舒適型吸乳器
手動吸乳器較為費時，但能提供良好的可攜性，想要輕巧且能放進您的手提包，或是只打算偶爾一次？手動吸乳器為您提供了靈活性和簡單的備用選項。
適合對象：想要可攜帶出門的產品，或偶爾集乳的媽媽
還沒完唷
仍然不知道哪種吸乳器最適合您？沒關係。要準確地預測您需要什麼可能很困難，這就是為什麼我們的電動吸乳器具有可輕鬆轉換為手動吸乳器的設計。當您有外出使用的需求時，只要將握把和隔膜及短柄 (兩者皆可線上購買) 裝上吸乳器，立即就能帶著走！
想瞭解更多我們的吸乳器相關資訊？請按這裡探索系列產品。