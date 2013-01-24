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寶寶產品 — 從新生兒到幼兒

No.1 全球最多媽媽推薦的品牌
1 根據 2015 年 12 月 GemSeek 針對逾 9,000 名育兒品牌及產品的女性使用者所進行的線上滿意度調查。

初生準備

0 - 6 個月

準備寶寶產品：奶瓶、智慧型嬰兒監視器、安撫奶嘴、吸乳器
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成長

6 個月到 2 歲

成長型寶寶產品：幼兒餵食飲水與食品機
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安撫奶嘴

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吸乳器與照護

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嬰兒奶瓶與奶嘴

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奶瓶加熱器與消毒鍋

奶瓶加熱器與消毒鍋 ›

自然學習防漏水杯

幼兒飲水杯 ›

這是一款值得擁有的產品

我們的奶瓶系列經過精心設計，便於混搭頂蓋與底部。

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