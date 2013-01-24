保留秀髮天然的

水分平衡



在直順秀髮的同時保持頭髮天然的水分平衡。我們的 MoistureProtect 感應器可針對您秀髮的特殊需求，調控整髮面板的溫度，防止秀髮在每次接觸時過熱；測試結果顯示潤澤度可達 57 %。

