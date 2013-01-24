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飛利浦
MoistureProtect 直髮器
最新型號
所有型號
保留秀髮的
天然潤澤
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MoistureProtect 直髮器
HP8372/00
飛利浦智能溫控水潤直捲兩用負離子造型器
成為第一個複查該產品
建議零售價格:
NT$2,988.00
顯示所有直髮器
感應器會偵測
秀髮的含水量，並調節溫度
彈浮式壓板可移動
調整施加在秀髮上的壓力
負離子功能
可
消除
靜電並改善髮質
三種
溫度設定 (150℃、175C℃、200℃)
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保留秀髮天然的
水分平衡
在直順秀髮的同時保持頭髮天然的水分平衡。我們的 MoistureProtect 感應器可針對您秀髮的特殊需求，調控整髮面板的溫度，防止秀髮在每次接觸時過熱；測試結果顯示潤澤度可達 57 %。
直順秀髮，
不斷裂分岔
目的？令秀髮直順而沒有任何分岔或斷裂。我們的 MoistureProtect 直髮器具有特殊定位的彈浮式壓板，可在每次直髮接觸時移動以調整施加在秀髮上的壓力。這項功能有助於防止髮幹受損，並降低秀髮斷裂的可能。
簡單完美
的
健康髮質
MoistureProtect 直髮器不但可在整直時呵護您的秀髮，它還具有三種數位溫度設定，快速加熱時間僅需 15 秒，以及負離子護髮功能。有了負離子護髮功能，負離子可改善髮質並撫平毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。
立即造型
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智能溫控水潤直捲兩用負離子造型器
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基礎造型
NT$1,200.00*
陶瓷輕巧直髮造型器
與當前選擇進行比較
產品特色
智能水潤溫控技術，保留秀髮的天然潤澤，同時釋放負離子，使頭髮加倍柔順
超纖細陶瓷整髮面板，輕鬆打造輕盈飄逸的直髮造型
產品規格
智能水潤溫控技術
浮動陶瓷面板
15秒瞬間加熱
超纖細陶瓷整髮面板
60秒瞬間加熱
輕巧機身
產品效能
最高溫度設定 200 C
3 段溫控設定(150, 175, 200)
15 秒瞬間加熱
負離子
可旋轉式電源線
自動斷電功能
最佳溫度設定
60秒瞬間加熱
長度19cm 方便攜帶
自動斷電功能
國際電壓
保固期
兩年保固
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