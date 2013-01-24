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保留秀髮的天然潤澤

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MoistureProtect 直髮器

MoistureProtect 直髮器

HP8372/00
飛利浦智能溫控水潤直捲兩用負離子造型器 

成為第一個複查該產品

建議零售價格: NT$2,988.00
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感應器會偵測秀髮的含水量，並調節溫度
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彈浮式壓板可移動調整施加在秀髮上的壓力
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負離子功能消除 靜電並改善髮質
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三種 溫度設定 (150℃、175C℃、200℃)
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保留秀髮天然的水分平衡
保留秀髮天然的水分平衡

保留秀髮天然的
水分平衡


在直順秀髮的同時保持頭髮天然的水分平衡。我們的 MoistureProtect 感應器可針對您秀髮的特殊需求，調控整髮面板的溫度，防止秀髮在每次接觸時過熱；測試結果顯示潤澤度可達 57 %。
保留秀髮天然的水分平衡
直順秀髮，不斷裂分岔

直順秀髮，
不斷裂分岔


目的？令秀髮直順而沒有任何分岔或斷裂。我們的 MoistureProtect 直髮器具有特殊定位的彈浮式壓板，可在每次直髮接觸時移動以調整施加在秀髮上的壓力。這項功能有助於防止髮幹受損，並降低秀髮斷裂的可能。
簡單完美的健康髮質
簡單完美的健康髮質

簡單完美
健康髮質


MoistureProtect 直髮器不但可在整直時呵護您的秀髮，它還具有三種數位溫度設定，快速加熱時間僅需 15 秒，以及負離子護髮功能。有了負離子護髮功能，負離子可改善髮質並撫平毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。

立即造型
瞭解操作
多麼輕鬆簡單

立即造型-瞭解操作多麼輕鬆簡單

比較我們的直髮器

MoistureProtect

智能溫控

MoistureProtect

NT$2,988.00*
智能溫控水潤直捲兩用負離子造型器
與當前選擇進行比較

基礎造型

NT$1,200.00*
陶瓷輕巧直髮造型器
與當前選擇進行比較

產品特色
  • 智能水潤溫控技術，保留秀髮的天然潤澤，同時釋放負離子，使頭髮加倍柔順
  • 超纖細陶瓷整髮面板，輕鬆打造輕盈飄逸的直髮造型

產品規格
  • 智能水潤溫控技術
  • 浮動陶瓷面板
  • 15秒瞬間加熱
  • 超纖細陶瓷整髮面板
  • 60秒瞬間加熱
  • 輕巧機身

產品效能
  • 最高溫度設定 200 C
  • 3 段溫控設定(150, 175, 200)
  • 15 秒瞬間加熱
  • 負離子
  • 可旋轉式電源線
  • 自動斷電功能
  • 最佳溫度設定
  • 60秒瞬間加熱
  • 長度19cm 方便攜帶
  • 自動斷電功能
  • 國際電壓

保固期
  • 兩年保固
  • 兩年保固
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建議零售價格: NT$2,988.00
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