升級照明光線，打造完美風格

雙眼是靈魂之窗，頭燈是愛車的風格代言人。如果您想讓自我風格完美無懈又不需購買新車，只要升級頭燈，就能讓每一分錢都花在最值得的地方。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 霧燈為您的時尚品味作最佳詮釋。換下一般的黃色燈泡，以充滿現代感的銳利白光脫胎換骨。希望擁有優越造型的聰明駕駛人，不會錯過飛利浦 LED 頭燈的頂級美好。