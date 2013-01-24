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H7 接環採用多種燈架，使得消費者難以安裝某些 LED 燈。選用的接環可確保飛利浦 LED 燈泡適用最多車型，讓您安心購買並享受卓越照明效能。
在 www.philips.com/automotive 網頁上，您可以找到相關資訊，評估您的車型是否需要選用接環。有三種款式可供選購：飛利浦 LED-HL [H7] 隨附的 A 型，以及個別出售的 B 型及 C 型，確保順利安裝於其他車款。線上相容清單可指引您做出正確選擇。B 型與飛利浦 LED 系列相容。
與大多數劣質接環不同，飛利浦 B 型與 C 型 LED 接環以耐用金屬製成，可抵禦高溫。這些接環皆在真實汽車環境中經過測試，因此您可相信它們的長效性能，免除經常更換的麻煩。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。
有四種款式可供選購：飛利浦 LED-HL [H7] 隨附的 A 型，以及個別出售的 B 型、C 型和 D 型，確保順利安裝於其他車款。C 型與飛利浦 Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 相容。
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