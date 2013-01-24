主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Connector rings LED-HL [~H7]

LED 安裝配件

11172CX2
  • 容易安裝 容易安裝 容易安裝
    -{discount-value}

    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安裝配件

    11172CX2

    容易安裝

    H7 頭燈採用多種燈架，為安裝開創五花八門的可能性。搭配飛利浦接環，確保燈泡可與最多車型順利接合。 查看所有優點

    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安裝配件

    容易安裝

    H7 頭燈採用多種燈架，為安裝開創五花八門的可能性。搭配飛利浦接環，確保燈泡可與最多車型順利接合。 查看所有優點

    容易安裝

    H7 頭燈採用多種燈架，為安裝開創五花八門的可能性。搭配飛利浦接環，確保燈泡可與最多車型順利接合。 查看所有優點

    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安裝配件

    容易安裝

    H7 頭燈採用多種燈架，為安裝開創五花八門的可能性。搭配飛利浦接環，確保燈泡可與最多車型順利接合。 查看所有優點

    類似產品

    See all headlights

      容易安裝

      強化 LED 頭燈的接合度

      • C 型
      • 與大多數車款相容
      確保順利安裝的接環

      確保順利安裝的接環

      H7 接環採用多種燈架，使得消費者難以安裝某些 LED 燈。選用的接環可確保飛利浦 LED 燈泡適用最多車型，讓您安心購買並享受卓越照明效能。

      檢查與您愛車的相容性

      檢查與您愛車的相容性

      在 www.philips.com/automotive 網頁上，您可以找到相關資訊，評估您的車型是否需要選用接環。有三種款式可供選購：飛利浦 LED-HL [H7] 隨附的 A 型，以及個別出售的 B 型及 C 型，確保順利安裝於其他車款。線上相容清單可指引您做出正確選擇。C 型與飛利浦 Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 相容。

      耐用金屬，效果持久

      耐用金屬，效果持久

      與大多數劣質接環不同，飛利浦 B 型與 C 型 LED 接環以耐用金屬製成，可抵禦高溫。這些接環皆在真實汽車環境中經過測試，因此您可相信它們的長效性能，免除經常更換的麻煩。

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。

      檢查與您愛車的相容性

      有四種款式可供選購：飛利浦 LED-HL [H7] 隨附的 A 型，以及個別出售的 B 型、C 型和 D 型，確保順利安裝於其他車款。C 型與飛利浦 Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 相容。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        11172CX2
        範圍
        • LED
        • 接環 LED-HL [~H7]
        類型
        C 型

      • 行銷規格

        期望效果
        確保順利安裝
        產品特色
        LED 連接器

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11172CX2
        訂購代碼
        5123330

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018051233
        EAN3
        8719018051240
        包裝類型
        X2

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        80  g
        高度
        15.1  cm
        長度
        8.5  cm
        每件淨重
        60  g
        寬度
        19.5  cm
        MOQ (專業人士適用)
        10
        包裝數量
        2

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。