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更精良的白色燈光
飛利浦 Ultinon LED-HL [~H1] 頭燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓頭燈更容易安裝。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
更精良的白色燈光
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更精良的白色燈光
飛利浦 Ultinon LED-HL [~H1] 頭燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓頭燈更容易安裝。 查看所有優點
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。
在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 Ultinon LED 汽車頭燈的明亮光束，以高達 160% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。
飛利浦 Ultinon LED 頭燈會照射出色溫高達 6000 Kelvin、與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。
想要明亮時尚的頭燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統頭燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命就越短。LED 的壽命更長，飛利浦 Ultinon LED 產品的耐久性更是出類拔萃，使用壽命高達 8 年。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
包裝資料
產品說明
電力特性
行銷規格
照明特性
訂購資訊
使用壽命