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Ultinon Essential LED

頭燈燈泡

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    Ultinon Essential LED 頭燈燈泡

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    全新飛利浦 Ultinon Essential LED 絕對物超所值。精巧的全功能設計包括強大亮度、時尚造型、雙散熱技術，同時具備 12V 和 24V 相容性。 查看所有優點

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      • LED-HL [~H11]
      • 6500 K 時尚白光
      • 輕巧設計，安裝更容易
      • 與大多數車款相容
      享受時尚白光體驗

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      為愛車加裝飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。燈泡色溫高達 6,500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您以時尚光束卓然出眾。

      高效散熱功能提供優質冷卻效果

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      飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈具備絕佳效能與優異耐久性，精彩展現 LED 的尖端技術。這款 LED 頭燈燈泡採用雙重散熱機制，內建風扇和鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層，散熱效果更好、更有效率，且能長時間以最高亮度運作。

      輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

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      體驗更優異的能見度

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      均勻精準的光束模式讓您看得更清楚，也更容易被看見。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用精確光學設計，可以在行駛時將光線準確投射在需要之處。不僅能讓您更快發現障礙物且更有信心地駕駛，還可以避免其他駕駛被危險的眩光干擾視線，讓所有用路者都更安全。如要投射窄光束，將燈泡正確放置在頭燈中也非常重要。使用可調整的接環可以確保精準對齊，從而獲得最佳照明性能，同時增強道路安全。

      12V 和 24V 相容性適合更廣泛的應用

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      飛利浦 Ultinon Essential LED 與 12V 和 24V 電力系統相容，完美適用於多種車型。請聯絡我們的授權合作夥伴或服務中心，以取得更多詳細資料。

      只要長效性能，不要提早故障

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      飛利浦照明產品擁有 100 多年的汽車照明經驗，能確保飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序 (包括適用的 ISO 規範) 設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。

      選購的接環可與大部分車型搭配使用

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      由於 H7 頭燈採用多種燈架，有時可能無法安裝 LED 燈具，但飛利浦 Ultinon Essential LED 沒有這個問題。選配的飛利浦 LED 接環可確保與最多車型搭配使用，因此您可以放心購買飛利浦 LED 燈具。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018003928
        EAN3
        8719018003935
        包裝類型
        X1

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 遠光燈
        • 霧燈
        範圍
        Ultinon Essential LED
        類型
        LED-HL [~H11]
        符合 ECE
        型號
        LED-HL [~H11]
        機座
        PGJ19

      • 電力特性

        瓦數
        24  W
        電壓
        12 V 和 24  V

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        飛利浦 LED 燈

      • 照明特性

        色溫
        6500 K
        流明 (lm)
        1550

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11362UE2X2
        訂購代碼
        00392831

      • 外包裝資訊

        高度
        11.5  cm
        長度
        22  cm
        每件淨重
        449.4  g
        寬度
        15.5  cm
        每件總重
        0.55  kg

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        26.5  g
        高度
        12.7  cm
        長度
        10.6  cm
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        寬度
        4.8  cm
        MOQ (專業人士適用)
        12
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
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