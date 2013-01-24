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Ultinon LED

方向燈燈泡

11499ULRX2
  • 燈號清晰，駕駛有型。 燈號清晰，駕駛有型。 燈號清晰，駕駛有型。
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    Ultinon LED 方向燈燈泡

    11499ULRX2

    燈號清晰，駕駛有型。

    色彩強烈的方向燈讓駕駛更氣派。飛利浦 Ultinon LED [~P21/5W] 煞車燈與車尾燈的強力紅光明亮悅目，不但氣派有型，也能兼顧行駛安全。 查看所有優點

    Ultinon LED 方向燈燈泡

    燈號清晰，駕駛有型。

    色彩強烈的方向燈讓駕駛更氣派。飛利浦 Ultinon LED [~P21/5W] 煞車燈與車尾燈的強力紅光明亮悅目，不但氣派有型，也能兼顧行駛安全。 查看所有優點

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    Ultinon LED 方向燈燈泡

    燈號清晰，駕駛有型。

    色彩強烈的方向燈讓駕駛更氣派。飛利浦 Ultinon LED [~P21/5W] 煞車燈與車尾燈的強力紅光明亮悅目，不但氣派有型，也能兼顧行駛安全。 查看所有優點

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      LED 品質經久耐用

      • LED-S25 [~P21/5W]
      • 燈泡數量︰2
      • 12 V，強力紅色
      • 煞車燈/車尾燈

      升級照明光線，打造完美風格

      車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

      以明亮燈號提升行車安全

      清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，因此燈號明亮能確保您足夠醒目，進而提升行車安全。無論是倒車燈、位置燈或煞車燈，飛利浦 Ultinon LED 方向燈的表現都合乎您的需要，在您有所動作時，讓其他駕駛能把握重要的額外反應時間。

      光線散佈效果出色，增強能見度

      飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

      立即點亮的照明，使緊急煞車更安全

      白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長的額外思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格。

      安裝簡便，適用於多種車款

      精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018050137
        EAN3
        8719018050144
        包裝類型
        X2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        煞車燈/車尾燈
        範圍
        Ultinon LED
        類型
        [~P21/5W]
        符合 ECE
        機座
        BAY15d
        型號 LED 類型
        LED-S25 [~P21/5W]
        技術功能
        立即亮起

      • 電力特性

        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        燈號清晰，駕駛有型

      • 照明特性

        色溫
        紅色
        流明
        70/13

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11499ULRX2
        訂購代碼
        5013730

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  cm
        長度
        19.5  cm
        寬度
        15.1  cm
        每件總重
        0.6  kg

      • 包裝產品資訊

        高度
        9.2  cm
        長度
        6.8  cm
        寬度
        2.8  cm
        MOQ (專業人士適用)
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。