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您的照明需求和品味可能隨著應用方式不同而改變。在車內照明方面，您可以從眾多飛利浦 Ultinon LED 燈泡系列中選擇，以獲得更高的亮度。您可以選擇舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的愛車代表了您的身分，所以，不妨就讓飛利浦車內 LED 燈為您的時尚品味做出最佳詮釋。
無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命就越短。若以相同的燈光強度而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon LED 車燈還可承受高溫和震動，自然成為長效性能的完美選擇。
飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮的光線，同時還能展現頂級風格。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級您愛車的照明。
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照明特性
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