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X-tremeVision

車頭燈泡

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  • 給您安全感與行車安全 給您安全感與行車安全 給您安全感與行車安全
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    X-tremeVision 車頭燈泡

    12258XVB1

    給您安全感與行車安全

    飛利浦 X-tremeVision 鹵素頭燈提供高出 100% 的能見度。X-tremeVision 是以先進技術精密設計的產品，能提供極致明亮的光線。本款燈泡符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。 查看所有優點

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    X-tremeVision 車頭燈泡

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      給您安全感與行車安全

      為您在行車時提高能見度

      • 燈具類型：H1
      • 1 入裝
      • 12 V，55 W
      各式 12V 燈具系列，提供各種功能

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      哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

      同時更換兩個頭燈，行車更安全

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      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

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      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      榮獲獎項肯定的車燈製造商

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      汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

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      阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

      飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

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      只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

      飛利浦車燈高度抗紫外線

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      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

      最多提供高出 100% 的能見度，同時增加能見距離和反應速度

      採用獨特的產品設計，X-tremeVision 能在道路上提供極致明亮的光線

      更佳的行車舒適度與安全性

      X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌，進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備，更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明，主動預防意外發生。

      符合 ECE 優質標準規定

      X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        B1
        EAN1
        8727900360677
        EAN3
        8727900360684

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        55  W

      • 使用壽命

        使用壽命
        350 小時

      • 照明特性

        流明
        1550 ±15%  lm

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12258XVB1
        訂購代碼
        36067730

      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.22  kg
        高度
        11  cm
        長度
        19.5  cm
        寬度
        15.3  cm

      • 產品說明

        類型
        H1
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        型號
        H1 X-tremeVision
        符合 ECE
        系列
        X-tremeVision
        科技
        鹵素
        燈座
        P14.5s

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        22  g
        高度
        13.5  cm
        長度
        2.568  cm
        每件淨重
        6  g
        包裝數量 / MOQ
        10
        寬度
        9.5  cm

      • 行銷規格

        期望效果
        更高亮度
        產品特色
        能見度提高 100%

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