完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision G-force 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。
飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明立定里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。
高達 3500 Kelvin 的明亮白光較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。
備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，危及您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision G-force 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。相較於任何其他高效能燈泡，您享有能見度及醒目度的時間也更長久。
飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision G-force 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案 (*以 13.2V 標準電壓測試)。
別讓您的車燈成為道路坑洞的犧牲品。今日的旅程對您的愛車來說可能不容易。飛利浦 X-tremeVision G-force 專為耐用而生。這些燈具經防震能力測試，以優異的耐用性著稱。
若想在法律規定的範圍值內升級您的車頭燈，飛利浦 X-tremeVision G-force 無疑是目前最安全、簡便與高效的選擇之一，且完全符合 ECE 認證。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。X-tremeVision G-force 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。
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