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BlueVision ultra

車頭燈泡

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    BlueVision ultra 車頭燈泡

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    時尚駕馭

    BlueVision Ultra 車頭燈適合想為愛車打造個人化風格的車主。獨特的 Gradient Coating™ 技術提供藍光氙氣燈效果，此無與倫比的頭燈選擇完全符合道路行車法令規定。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        SM
        EAN1
        8727900350340
        EAN3
        8727900350357

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        60/55  W

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 照明特性

        色溫
        4000  K
        流明
        1650  lm

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12342BVUSM
        訂購代碼
        35034028

      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.58  kg
        高度
        12  cm
        長度
        28.6  cm
        寬度
        14.1  cm

      • 產品說明

        類型
        H4
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        型號
        H4 BlueVision ultra
        符合 ECE
        系列
        藍星之光
        科技
        鹵素
        燈座
        P43t-38

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        116  g
        高度
        13.3  cm
        長度
        5.3  cm
        每件淨重
        22.63  g
        包裝數量 / MOQ
        5
        寬度
        11  cm

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        氙氣極致效果

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