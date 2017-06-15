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    CrystalVision 頭燈燈泡

    12342CVSM

    駕馭屬於您的時尚

    飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生高達 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞

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    CrystalVision 頭燈燈泡

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    駕馭屬於您的時尚

    高達 4300K 明亮白光

    • 燈具類型：H4
    • 12V，60/55W，內附 W5W 位置燈泡
    • 偏藍色
    • 不符合 ECE
    • 燈泡數目：2+2
    CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調

    CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調

    採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

    明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型

    CrystalVision 的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的車燈提供頂級車款才有的優異風貌。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^應用依燈泡類型而異

    飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

    只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      4300K

    • 產品說明

      應用
      • 額外遠光燈
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P43t-38
      型號
      H4 CrystalVision
      符合 ECE
      標示 ECE
      n/a
      範圍
      CrystalVision 水晶之光
      技術
      鹵素
      類型
      H4

    • 使用壽命

      使用壽命
      500 小時

    • 照明特性

      色溫
      4300  K
      色溫
      高達 4300  K
      流明
      1100 ±15%

    • 電力特性

      電壓
      12  V
      瓦數
      60/55  W

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12342CVSM
      訂購代碼
      36634130

    • 包裝資料

      包裝類型
      SMA
      EAN1
      8711500489814
      EAN3
      8711500489821

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      103.9  g
      長度
      11  cm
      寬度
      5.3  cm
      高度
      13.3  cm
      每件淨重
      42  g
      包裝數量
      4
      MOQ (專業人士適用)
      5

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