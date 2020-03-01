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    X-tremeVision G-force 10G 防震

    12342XVGS2

    享受全新 X-tremes 提供的出色效能

    飛利浦 X-tremeVision G-force 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度及 10G 防震係數。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。

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    X-tremeVision G-force 10G 防震

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    享受全新 X-tremes 提供的出色效能

    亮度增加 130%

    • 燈具類型：H4
    • 12V，55/60W
    • 經過 10G 防震測試
    • 亮度最多高出 130%
    • 燈泡數量︰2

    最多提供高出 130% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

    完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision G-force 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。

    最明亮的燈泡之一：極致照明效能

    飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明立定里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。

    燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

    高達 3500 Kelvin 的明亮白光較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。

    在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目

    備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，危及您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision G-force 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。相較於任何其他高效能燈泡，您享有能見度及醒目度的時間也更長久。

    效能即代表更明亮的光線與更長的壽命

    飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision G-force 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案 (*以 13.2V 標準電壓測試)。

    高耐用性的防震燈泡，提供 10G 防震係數

    別讓您的車燈成為道路坑洞的犧牲品。今日的旅程對您的愛車來說可能不容易。飛利浦 X-tremeVision G-force 專為耐用而生。這些燈具經測試達 10G 防震係數，以優異的耐用性著稱。

    符合道路法規的頂級安全頭燈

    若想在法律規定的範圍值內升級您的車頭燈，飛利浦 X-tremeVision G-force 無疑是目前最安全、簡便與高效的選擇之一，且完全符合 ECE 認證。

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。X-tremeVision G-force 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      更高亮度

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P43t-38
      型號
      12342XVGS2
      符合 ECE
      範圍
      X-tremeVision G-force
      技術
      鹵素
      類型
      H4

    • 使用壽命

      使用壽命
      450 小時

    • 照明特性

      色溫
      達 3500  K
      流明
      1650 ±15% / 1000 ±15% lm

    • 電力特性

      電壓
      12  V
      瓦數
      55/60 W

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12342XVGS2
      訂購代碼
      35525328

    • 包裝資料

      包裝類型
      S2
      EAN1
      8727900355253
      EAN3
      8727900355284

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      88.1  g
      長度
      11  cm
      寬度
      5.3  cm
      高度
      13.3  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      28.6  cm
      寬度
      14.1  cm
      高度
      12  cm
      每件總重
      0.64  kg

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