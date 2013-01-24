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駕馭屬於您的時尚
飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。 查看所有優點
強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱
哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長
飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。
一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異
行銷規格
產品說明
電力特性
照明特性
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